Visita a un Arnedo que no té cap punt

Torna la lliga per a un Terrassa FC que inicia un periple de dues jornades fora de casa. Diumenge, els d’Oriol Alsina visiten l’Arnedo en el camp municipal de Sendero i es veuran les cares amb un dels quatre equips del grup 2 de la Segona Federació que encara no han aconseguit puntuar a les dues primeres jornades, que han perdut per un resultat idèntic, 1-4 amb el Manresa com a local i 4-1 a casa de l’Osasuna Promesas.
Després de superar l’eliminatòria de la Copa Federació, l’equip terrassista se centra en el gran objectiu d’aquesta temporada, la lliga. El tècnic maresmenc podrà disposar de tots els seus efectius de cara a aquest compromís. Alsina va assenyalar sobre el conjunt de La Rioja que “és un equip que és complicat, que competeix molt bé, que és molt guanyador de duels, que treballa molt bé les segones jugades”.
Va agregar que “el seu camp és l’antítesi del nostre, és més petit, de gespa natural, que no acaba d’estar del tot bé, perquè hi ha hagut pluges i perquè van jugar uns tornejos el cap de setmana passat, i sabem que ens haurem d’adaptar, però és que al final, aquesta lliga, cada partit que juguis a fora, és un rival diferent, un camp diferent, i els nostres futbolistes s’han d’adaptar a cada situació i és de bons professionals saber-ho fer”.
Venen dos partits consecutius lluny de casa i Alsina va afirmar que “el calendari no ens ha fet fortuna i que dels primers quatre partits, tres siguin fora, és una situació una miqueta excepcional”. El tècnic del conjunt egarenc va assenyalar que és una situació que “no és gaire normal i potser preferiria que fos al revés, però ens hem d’adaptar, ha sigut així i ho hem de jugar”. També va afegir sobre aquesta qüestió que “no ens ha de fer por cap rival” i va reiterar que “ens hem d’adaptar a la situació i al context de cada partit i competir al màxim nivell per fer tot el possible per guanyar els partits”.
Setembre atapeït
El Terrassa FC està afrontant un setembre molt atapeït, amb tots els partits corresponents a la lliga i els de la Copa Federació. “Al final, diguem que això que et porta una mica de desgast, i no et deixa estar tots els futbolistes al 100% de frescos, però alhora et permet, com que tens una plantilla bastant ampla, que tothom pugui participar”, va comentar l’entrenador del conjunt egarenc.