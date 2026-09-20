L'Atlètic pateix per doblegar el CD Terrassa en el primer derbi femení de la lliga

Primera victòria de la temporada per a l'Atlètic Terrassa a la lliga de Divisió d'Honor femenina. El conjunt que entrena Sílvia Bonastre va batre per 3 a 2 al CD Terrassa en un partit que va dominar completament a la primera meitat, però que va estar a punt d'escapar-se-li a la segona com a conseqüència de la reacció de les visitants.
Les coses es van posar molt de cara per a les locals quan al minut 5, Marta Farré va anotar l'1 a 0 després de desviar una rematada de revés de Clara Barba a passada de Sofía Rogoski. El 2 a 0 va arribar al minut 19 quan Núria Carles va transformar el quart penal-córner de les locals. L'Atlètic en va llançar deu i en va transformar dos, per un sis de dos del CD Terrassa.
Semblava que el 2 a 0 havia acabat amb la resistència de les de Piris, però a la represa, el conjunt de les Pedritxes va oferir una imatge ben diferent. Va anar guanyant protagonisme i al minut 32, Ana Paula Riera va retallar distàncies en batre per primera vegada Clara Pérez en una acció de penal. L'aportació de Riera, Abril Beltramino i Delfina Portorreal va resultar clau per tornar a entrar dins del partit.
L'Atlètic va continuar provocant penals-córner i al minut 42, Núria Carles va fer el que semblava el gol de la tranquil·litat (3-1). Al minut 53, però, en el quart penal de les visitants, Ana Paula Riera va tornar a retallar distàncies. La pròpia Riera va disposar d'un parell de penals més i algun bon xut per acabar empatant contra un Atlètic que va acabar demanant l'hora. Els tres primers punts de la temporada, però, es van quedar a casa.
L'Egara, golejat a Sant Cugat
D'altra banda, aquest matí, el Club Egara ha debutat a Sant Cugat perdent per 4 a 1 contra el Júnior. Igual que en la final del Campionat de Catalunya de diumenge passat, les santcugatenques s'han desfet amb claredat de les d'Andrew Wilson. En menys de 20 minuts manaven ja per 3 a 0 gràcies als gols de Blanca Orsola, Laia Vidosa de penal i Mariona Serrahima. Teresa Lima ha fet, també de penal, el 4 a 0 al primer minut del tercer quart. Ja al tram final, Anna Borràs ha aprofitat un llançament d'stroke per fer el gol de l'honor.