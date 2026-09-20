Victòries còmodes del Club Egara i el CD Terrassa en l'estrena de la lliga masculina

La primera jornada de la lliga de Divisió d'Honor masculina
En l'estrena d'Oriol Torras a la banqueta, el Club Egara ha golejat sense problemes per 7 a 2 al Sardinero de Santander. Joan Francesc Fernández, autor d'un "hat-trick", ha inaugurat el marcador al minut 15. Tres minuts després, Pablo Rubio ha empatat pel Sardinero, però Marco Aguirregomezcorta, Ton Morán i de nou Fernández, de penal, han situat el 4 a 1 a l'electrònic just abans del descans.
A la represa, Mikel Santiago ha fet el 4 a 2 d'stroke. La voracitat ofensiva dels locals, però, ha continuat i Pere Divorra, Àlex Broto i altra vegada Fernández han establert el 7 a 2 definitiu.
Ha començat també amb força Xavi Torras al capdavant del CD Terrassa, que s'ha desfet a les Pedritxes del Taburiente canari per un contundent 4 a 1. Dos gols de Guillem Cortina han situat el 2 a 0 al marcador abans que Ricardo Santana retallés distàncies d'stroke. Al tram final, Enric Miralles ha fet el 3 a 1 de penal i Josep Martín ha rematat la feina.
Derrota de l'Atlètic a Sant Cugat
L'Atlètic d'Albert Lis, per la seva banda, ha perdut aquest migdia per 3 gols a 1 a Sant Cugat davant del Júnior, igual que diumenge passat a la final del Campionat de Catalunya. Bruno Font i Antón Serrahima han posat per davant els de Guille Carnicer. Al minit 41, Aleix Bozal ha fet el 3 a 1 de penal-córner. Només un minut més tard, Oriol Campos ha retallat distàncies per part de l'Atlètic.