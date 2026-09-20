El San Cristóbal troba el camí cap a la seva primera victòria

Primer triomf de la lliga per a un San Cristóbal que s'ha imposat per 2 a 1 a un dels nouvinguts a la categoria, el Sant Joan Atlètic Montcada, que ha jugat amb deu jugadors des del minut 22 de partit, a causa de l'expulsió amb targeta vermella directa de Marc Ramírez. Els parroquials han marcat dos gols en el primer temps i han pogut sentenciar a la represa. El gol dels visitants ha arribat al temps afegit. La pròxima jornada, el conjunt egarenc visitarà el Badalona, en un encontre previst per a diumenge, a partir de les 18 hores.
El conjunt parroquial ha controlat el joc en els primers instants de l'encontre, si bé els visitants no renunciaven a sortir amb la pilota jugada i provaven d'elaborar accions atacants. Miguel, amb una falta, ha estat a punt de marcar, però el seu llançament ha sortit per sobre del travesser. Rokeni ha contestat per als montcadencs, amb un tir que ha aturat el porter Carles Segura.
Mamadou ha pogut avançar el Sant Joan, amb un xut que ha sortit fora per poc. En el minut 22, el defensa visitant Marc Ramírez ha vist la targeta vermella per una agressió a Pime i el seu equip s'ha quedat amb deu efectius. El San Cristóbal ha augmentat el seu ritme i Riki, de cap i en un córner, ha rematat a les mans del porter. Mulero ho ha provat per als visitants, en una bona opció que ha sortit fora.
I, en el minut 33, després d'una centrada des del cantó dret de l'atac local, Marc Río no ha pogut rematar de cap, però la pilota ha caigut a peus de Cristian Domínguez que l'ha controlat bé i ha batut per baix al porter visitant. Dos minuts més tard, Rokeni ha pogut igualar amb una rematada que la defensa ha refusat a córner i, en els últims moments d'aquest primer temps, Pime ha marcat el 2 a 0, en una excel·lent acció personal en la qual ha superat a porter i defensa per situar la pilota dins de la porteria.
A la segona part, el San Cristóbal ha apostat per tenir la pilota en el seu poder, sense excessives alegries, però sense renunciar a incrementar la seva renda davant un adversari que no es rendia. En el minut 65, Jonathan Linares ha estat a punt del tercer dels de Cristian García amb un xut llunyà que, entre el porter visitant i el travesser, han evitat.
També ho ha provat Adrià Alsina, amb un tir que el porter dels montcadencs ha aturat com ha pogut. I Jordi Ranera, que havia entrat a la represa, ha rematat de cap fora per molt poc, aprofitant una bona centrada de Baba des de la dreta. En el temps afegit, Marc Montejo, en una jugada personal, ha superat als defenses locals i amb un xut ajustat ha establert un 2 a 1 que ja no variaria.
Pel San Cristóbal han jugat: Carles Segura, Jonathan Linares, Max Llovera (Campano, m. 77), Riki, Adrià Alsina, Miguel (Carlos Olmo, m. 60), Raúl Lordán, Baba, Marc Río (Mario Cantí, m. 60), Cristian Domínguez (Jordi Ranera, m. 60) i Pime (Kemo, m,. 70)