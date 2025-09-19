El CN Terrassa s’estrena diumenge al camp del Martorell

Aquest cap de setmana es posen en marxa les principals lligues amateurs del futbol català. A Primera Catalana, el CN Terrassa és l’únic representant terrassenc.
L’equip que enguany continuarà entrenant Vicenç Díaz afronta la seva segona temporada consecutiva a la categoria després que l’any passat aconseguís la permanència a les darreres jornades. Els egarencs debutaran diumenge a les 12 hores al camp del CF Martorell. Igual que la temporada passada, l’objectiu del jove equip terrassenc és assentar-se a la categoria i assolir la permanència tan aviat com sigui possible.
Els rivals del CN Terrassa a la lliga són els següents: Viladecans, Tortosa Ebre, Tàrrega, NSA Camp Joliu, Sant Cugat Esport, Sitges, Cubelles, Martorell, Juventud 25 de Septiembre, Ascó, Terlenka Barcelonista, Rapitenca, Santboià, Atlètic Vilafranca i el Catllar.
Dissabte vinent a les 19.30 hores, els de Díaz rebran el Cubelles. Tancaran la primera volta el dia 18 de gener del 2026 al camp del Catllar. La competició acabarà el 17 de maig.
El Terrassa “B” debuta a Sant Quirze
Al grup quart de Segona Catalana, el filial del Terrassa FC s’estrena aquest dissabte a les 18.30 hores al camp de futbol de Can Casablanques contra el Sant Quirze. El filial terrassista va aconseguir la temporada passada l’ascens a aquesta nova categoria, on intentarà mantenir-se.
El debut de l’equip a l’Estadi Olímpic arribarà dissabte vinent a les 19.30 contra el Barberà. Els altres 13 rivals del grup són els següents: Sabadellenca, Piera, Montcada, Atlètic Gironella, Fátima, Vilanova del Camí, Corbera, Júnior, Pallejà, Puig-reig, Sant Vicenç dels Horts, Tibidabo Torre Romeu i Berga.
Comença també la competició a Tercera Catalana, mentre que la lliga de Quarta arrencarà el cap de setmana vinent.