El CN Terrassa s'imposa a Mataró i certifica la quarta plaça

El CN Terrassa va derrotar per quatre gols de diferència (9-13) a la piscina del cinquè classificat, el Centre Natació Mataró, i s'han assegurat acabar la fase regular en quarta posició. Els de Sergi Mora disputaran amb tota probabilitat el "play-off" de semifinals pel títol de la lliga de Divisió d'Honor masculina contra el vigent campió, el CN Atlètic Barceloneta. L'altra semifinal enfrontaria el CN Sabadell amb el CN Barcelona.
Els egarencs van trencar el matx gràcies a un parcial d'1 a 6 en el segon parcial. El primer, molt equilibrat, va acabar amb empat a tres gols. Gerard Cuacos va anotar el primer, Genís Blanch va empatar i Òscar Blasco va fer l'1 a 2. Andrés Veich i Iván Prada van posar per davant els maresmencs, però Marc Salvador va igualar al darrer minut. Al segon quart, Jordi Chico i Ignasi Bargalló van ampliar l'avantatge fins al 3 a 5. Oier Aguirre va retallar distàncies, però un parcial de 0 a 4 dels de Mora va resultar definitiu, amb gols d'Òscar Blasco (2), Albert Sabadell i Marc Salvador.
El tecer acte va començar amb un 4 a 9 que ho deixava tot a favor dels terrassencs. Els mataronins, però, van reaccionar amb un parcial de 4 a 1 que només Lars Ten Broek va interrompre. Amb el 8 a 10 a l'electrònic, els de Mora havien de continuar treballant per tancar el matx. Ho van fer amb un solvent darrer parcial d'1 gol a 3, amb dos gols de Lars Ten Broek i un de Gerard Cuacos.
Els dos darrers partits de la fase regular, ambdós a casa, serviran als de Mora per preparar el "play-off". Aquest dissabte rebran el Barceloneta i el dia 2 de maig al Rubí.