El CN Terrassa suma 15 medalles més i acaba amb 25

Els nedadors del CN Terrassa van signar una magnífica actuació al Campionat de Catalunya de natació absolut Open que es va celebrar entre divendres i diumenge a la piscina de l’Àrea Olímpica. Si els de Raúl Navalón van completar la primera jornada amb un excel·lent botí de deu medalles (tres ors, tres plates i quatre bronzes), la xifra es va elevar fins a 25 en les dues darreres jornades.
Álex Ahtiainen va ser el gran protagonista del cap de setmana. Es va penjar dos ors en 50 lliure i 100 papallona. En 50 lliure es va imposar amb un temps de 23”06, mentre que en els 100 papallona va guanyar amb 53”33. Adrià Roy va ser quart amb 55”79. Ahtiainen també va ser d’or amb un temps de 7’27”84 el relleu dels 4x200 lliure masculins, integrat per Guillem Ramia, Oliver Roch, Miguel Pérez-Godoy i César Castro.
A la final dels 100 lliure, César Castro es va classificar segon amb 50”43 i Guillem Ramia tercer amb 50”58. Va obtenir també el bronze en els 400 lliure amb un temps de 4’01”93. En els 50 braça, Ramia va repetir tercera posició amb un temps de 28”96. Víctor de Pablo va ser sisè amb 29”43.
Pel que fa als 400 estils, Hugo González va obtenir la plata amb un temps de 4’27”31, seguit d’Héctor Morales, tercer amb 4’29”62. González va repetir bronze en els 100 braça amb 1’02”84. Víctor de Pablo va ser quart amb 1’03”88.
En 200 esquena, Guillem Ramia va ser segon amb 2’06”87 i Oriol Pérez quart amb 2’09”85. En els 200 estils, González va ser segon amb 2’02”80, seguit d’Héctor Morales amb 2’03”81.
Altres resultats
El quartet de 4x100 estils mixt integrat per Paula Juste, Hugo González, Álex Ahtiainen i Maia Lardeur va assolir la plata amb un temps de 3’56”21. També va fer plata el relleu femení dels 4x200 lliure amb un temps de 8’24”82. L’integraven Paula Juste, Alba Herrero, Irene Pera i Maia Lardeur.
Medalles a banda, en 50 lliure, César Castro va ser vuitè amb 23”58 i Adrià Roy desè amb 23”71. En 50 esquena, Oriol Pérez va ser quart amb 27”15.
En fèmines, Iris Ferrer va ser vuitena en 100 papallona amb 1’04”85. En 50 lliure, Queralt Díaz va ser sisena amb 27”08. En 200 esquena, Irene Pera va acabar vuitena amb 2’27”77 i sisena en 50 esquena amb 30”15. En 100 lliure, Maia Lardeur va acabar cinquena amb 57”94.