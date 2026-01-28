El comitè de Competició anul·la la targeta groga a Isma

El comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol ha anul·lat aquest dimecres la targeta groga que l’àrbitre català Alberto Manrique Tomás va mostrar al lateral dret del Terrassa FC Isma en el minut 85 del partit de diumenge passat al Narcís Sala contra el Sant Andreu.\r\n\r\nA través d’un comunicat oficial, el club ha expressat el seu agraïment per l’admissió a tràmit del recurs, sostingut en proves de vídeo, en què el Terrassa FC sol·licitava l’anul·lació de l’amonestació, que es va produir arran del suposat penal que va significar l’empat dels barcelonins.\r\n\r\nEl davanter Quinten Van Den Heerik va veure la cinquena groga en aquest encontre. En el seu cas no ha estat retirada, de manera que no podrà jugar diumenge contra el Barça Atlètic.\r\n