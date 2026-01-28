Eugenia Palomar i Mireia Comas, campiones d'Espanya

Ciudad Real ha acollit el Campionat d’Espanya d’arc tradicional, longbow i nu en sala. Tiradors del Club Arquers Terrassa i el Draco Sagittariis van tenir-hi una participació destacada.\r\n\r\nL’esportista del Club Arquers Terrassa Eugenia Palomar es va penjar la medalla d’or en la divisió de nu per equips mixtos fent tàndem amb David Rafael Cardozo, de les Franqueses. Palomar va ser novena en individual.\r\n\r\nOyuna Baturova va ser sisena en arc nu i Albert Borràs vuitè en arc tradicional.\r\n\r\nPel que fa al Draco Sagittariis, la també terrassenca Mireia Comas va assolir una medalla d’or i dues de plata. Es va proclamar campiona d’Espanya de 3D, subcampiona d’Espanya en la modalitat de longbow i va assolir també la plata en la final mixta de longbow. \r\n