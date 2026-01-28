Golejada a Portugal per continuar somiant

Després de caure en el duel inaugural contra Hongria, l’Espanya del terrassenc Jordi Valls va sumar contra la selecció amfitriona, Portugal, la primera victòria en l’Europeu que es disputa a Funchal. I no va ser una victòria qualsevol, sinó una golejada per 22 a 7. Feia 29 anys que no se celebrava aquest duel ibèric, concretament des de l’Europeu de Sevilla’97, on les espanyoles ja havien golejat per 10 a 1.
La diferència de nivell entre ambdues seleccions va quedar clara ben aviat. Valls va donar descans a la boia egarenca Paula Leitón, mentre que la jugadora del CN Terrassa Paula Prats va jugar 18 minuts i va fer un gol.
Irene González i Bea Ortiz de penal van situar el 2 a 0 al marcador abans que la golejadora portuguesa María Machado retallés distàncies. Però Espanya es va posar en mode piconadora i va tancar el primer quart amb un contundent 5 a 1. Res no canviaria en el segon i es va arribar al descans amb un claríssim 10 a 3.
A la represa, les espanyoles van mantenir-se intenses, amb constants recuperacions i atacs molt ràpids. Les portugueses van acabar gestionant possessions lalrgues per evitar pèrdues i no encaixar una golejada encara més àmplia. Al final, l’avantatge de les de Valls acabaria sent de 15 gols (22-7).
Les portugueses venien de guanyar en la jornada inaugural per 12 a 7 davant Romania, que serà aquest migdia (13.15 hores) el darrer rival d’Espanya a la primera fase. Avui es disputarà la tercera i darrera jornada de la primera fase. Al grup "B", Espanya (3 punts) s'enfrontarà a Romania (0 punts) i Hongria (6 punts) a Portugal (3 punts).
Països Baixos i Israel, rivals a la segona fase
Espanya té la segona posició del grup virtualment assegurada. Serà segona encara que perdi avui amb Romania. Després de la jornada de descans de demà, l’equip de Jordi Valls s’enfrontarà el cap de setmana a la segona fase amb els dos primers del grup “D”, Països Baixos (amb la jugadora del CN Terrassa Nina Ten Broek) i Israel. Els dos primers d’aquest nou grup, l’”F”, jugaran les semifinals de dimarts vinent.