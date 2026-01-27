Homenatge a la selecció sub-21 subcampiona del Món a l'Índia

La Federació Espanyola de Hockey ha homenatjat la selecció espanyola masculina sub-21 de hockey que es va proclamar subcampiona del Món el passat mes de desembre a l'Índia. L'acte de reconeixement va tenir lloc dilluns a les instal·lacions de l'RC Polo de Barcelona.
La meitat dels internacionals que es van penjar la medalla de plata en perdre la final per 3 a 1 a la tanda de "shoout-outs" contra Alemanya són terrassencs, així com el seleccionador, Oriol Torras. Es tracta de Jan Capellades, Pere Amat, Bruno Ávila, Guiu Corominas, Marc Martín, Josep Martín, Ton Morán, Mario Mena i Nil Recasens.
El president de la Federació Espanyola, Santi Deó, va felicitar els integrants de la selecció, destacant la feina del cos tècnic, els jugadors i la mateixa federació. Va entregar una samarreta commemorativa a tots els membres de l'equip. També hi va ser el president de la Federació Europea, Marcos Hofmann, així com representants dels diferents clubs, entre ells Egara i Atlètic.