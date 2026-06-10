El jugador de l'Atlètic Joan Tarrés jugarà la temporada vinent a Bèlgica

Després de Pepe Cunill, Xavi Barutel i Pol Fité, un quart jugador de l'Atlètic abandonarà el primer equip, que dirigirà la temporada vinent Albert Lis en substitució de Roger Pallarols.\r\n\r\nEl davanter de l'Atlètic Terrassa Joan Tarrés no continuarà la temporada vinent a les files del conjunt de Can Salas. El jugador, de 30 anys, marxarà a Bèlgica per emprendre una aventura professional. Continuarà jugant a hockey, però ja no al màxim nivell. Fa quatre temporades, va sortir per primera vegada de l'Atlètic per marxar a jugar al Royal Herakles belga.\r\n\r\nTarrés no jugarà en un dels equips "top" de la lliga belga. Tampoc anirà al Gantoise, com s'havia especulat. \r\n\r\nJoan Tarrés no ha disposat de minuts aquesta temporada. No ha comptat per a Roger Pallarols i gairebé cada setmana ha estat un dels descartats a la convocatòria, especialment durant la segona volta.\r\n\r\nEl jugador de l'Atlètic es va proclamar subcampió d'Europa amb la selecció espanyola absoluta l'any 2019 a Bèlgica.\r\n