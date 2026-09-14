El Natació femení disputarà la “final-four” de la Copa Catalunya

L’equip femení del CN Terrassa s’ha classificat per a la “final-four” de la Copa Catalunya femenina en imposar-se per 9 a 11 en el partit de tornada dels quarts de final a la piscina de l’Àrea Olímpica. El duel d’anada va acabar amb empat a 11 gols.
Maria Manso va posar per davant a les terrassenques als tres minuts de joc. Marina Muñoz va empatar per a les barcelonines un minut més tard. Amb aquest resultat es va acabar el primer període, marcat per la igualtat. Al segon, Panni Szegedi va tornar a posar per davant a les amfitriones. En el següent atac, Júlia Vilaseca va fer el 3 a 1.
En poc més de dos minuts, les visitants van tornar a igualar la comtessa. A cinc minuts pel descans, Anne Marie Pearson va retallar distàncies per a l’equip de Mari Ángeles Díaz i Lucía Rodríguez va empatar. Carlota Peñalver faria el 4 a 3, però el Mediterrani estava cada vegada millor en atac i Rodríguez i Carlota Alosno van posar per davant a les visitants amb el 4 a 5. A 53 segons pel descans, Peñalver va establir el 5 a 5.
A la represa, parcial de 3 a 0 per al CN Terrassa. Noelia Cuenda, Sara Cordovani i Irene Casado van establir un 8 a 5 que deixava ja molt tocades a les barcelonines en poc més de minut i mig. Lineback i Tutusaus van tornar a retallar distàncies abans que Martina Fernández fes el 9 a 7, una diferència que seria ja definitiva.
El Natació jugarà dissabte a les 11 contra les amfitriones del CN Mataró la primera semifinal a Mataró. La final està pervista per diumenge a les 13 hores.