La Cecot premia un dels grans noms del comerç català: una trajectòria empresarial de més de 50 anys

Joan Font i Fabregó, fundador, president i director general del Grup Bon Preu, serà distingit amb el Reconeixement Cecot a la Trajectòria Professional i Empresarial 2026. La patronal amb seu a Terrassa ha fet públic aquest dilluns el veredicte dels Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial, que enguany arriben a la 31a edició.
Font, nascut a Torelló el 1951, va obrir el primer supermercat del grup a Manlleu l'any 1974 juntament amb el seu germà Josep. Més de cinc dècades després, Bon Preu s'ha convertit en un dels principals grups catalans de distribució alimentària, amb les ensenyes Bonpreu i Esclat, i activitat també en els àmbits dels carburants i l'energia.
La Cecot destaca la trajectòria de Font per la seva visió empresarial, la innovació en el comerç i el creixement del grup, així com per haver mantingut l'arrelament territorial i la identitat pròpia de la companyia. El Comitè Executiu de la patronal també posa en valor la seva contribució a prestigiar la figura de l'empresari i el suport a la innovació i l'emprenedoria.
Deu reconeixements
A més del guardó a Font, la Cecot ha fet públics els vuit guanyadors de les categories competitives i el Reconeixement a la Contribució Col·lectiva, que enguany recau en la Fundació Catalunya Cultura per la seva tasca de connexió entre el món empresarial i el cultural.
Roca Group rebrà el Reconeixement a l'Eficiència Energètica i la Sostenibilitat per la seva estratègia de descarbonització industrial, basada en l'electrificació, l'eficiència energètica i les energies renovables. La Cecot també ha tingut en compte els resultats obtinguts en emissions, consum energètic, aigua i residus.
En transformació digital, la terrassenca Smilics ha estat reconeguda en la categoria d'Indústria per la integració de tecnologies IoT, analítica de dades i aprenentatge automàtic per millorar l'eficiència, el manteniment predictiu i la competitivitat. En l'àmbit dels serveis, la vallesana Columat ha estat premiada pel seu model basat en taquilles intel·ligents, programari propi, automatització i monitoratge en temps real.
Culinarium rebrà el Reconeixement al Comerç Innovador per la renovació del seu model comercial, l'aposta per l'omnicanalitat, l'automatització i la gestió de la relació amb la clientela.
El premi a la Millor Jove Iniciativa Empresarial serà per a ExE Global Forwarders (Envio x Envio), per l'impuls jove del projecte, la digitalització del transport, el creixement sostingut i la seva projecció internacional.
Anudal Industrial rebrà el Reconeixement CaixaBank a la Pime Responsable per haver integrat la responsabilitat social dins de l'estratègia empresarial i per l'impacte generat entre els seus grups d'interès.
Establiments Viena, amb seu a Terrassa, ha estat escollida com a Empresa Saludable per les seves polítiques de salut i prevenció laboral, que inclouen programes de promoció de la salut, adaptació dels llocs de treball i seguiment preventiu.
El Grup Zanini, per la seva banda, s'endú el Reconeixement a la Gestió del Talent, que reconeix la seva aposta pel desenvolupament intern dels professionals, la promoció, la mobilitat internacional i la formació contínua.
Canvi en el sistema d'avaluació
Els guardons incorporen enguany un nou model d'avaluació. Per primera vegada, les candidatures han estat analitzades per comissions tècniques especialitzades formades per professionals, empresaris, representants institucionals i entitats vinculades a cada àmbit.
Aquestes comissions han identificat i valorat les candidatures segons criteris específics i han elevat les seves propostes al comitè avaluador, encarregat de validar el veredicte. La Cecot assenyala que el nou sistema busca reforçar el rigor i la traçabilitat del procés i incorporar coneixement expert en la valoració.
Els Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial es lliuraran el 8 d'octubre, durant la 31a Nit de l'Empresa, que se celebrarà al Teatre-Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat del Vallès.