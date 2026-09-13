El Club Egara perd la final del Campionat de Catalunya per 0 a 5 davant del Júnior

El Club Egara ha perdut aquest diumenge al vespre la final del Campionat de Catalunya de Divisió d'Honor femenina davant del Júnior de Sant Cugat, que ha succeït al Polo de Barcelona com a campió català.
Després d'un primer quart igualat i sense gols, el conjunt que prepara Jorge Dabanch ha agafat el control del matx i ja no l'ha deixat anar. Les santcugatenques s'han mostrat molt superiors a un Club Egara que ha demostrat excessives flaqueses defensives i ha perdut massa boles en la construcció.
Maria Gestí i Mariona Serrahima han estat les millors jugadores de les visitants, generant perill, filtrant passades i marcant gols. Al minut 23, una gran rematada de revés ha obligat a intervenir a la portera de l'Egara Núria Giménez, que ha arribat aquest estiu procedent de l'Atlètic.
Quan faltaven només tres minuts per acabar el segon quart, una internada per la dreta de Gestí ha permès Clara Pérez, completament sola al segon pal, inaugurar l'electrònic. Menys d'un minut més tard, la pròpia Gestí ha fet el segon del Júnior amb un xut ras de revés que ha entrat pel pal curt. Un Club Egara voluntariós però superat ha arribat al descans perdent per 0 a 2.
A la represa res no ha canviat. Només s'havien jugat tres minuts quan Mariona Serrahima ha aprofitat una gran passada vertical de la jove Ivet Martí per anotar el tercer, que ha acabat definitivament amb la resistència de les d'Andrew Wilson.
Ha continuat el monòleg de les visitants i al minut 36, Anna Serrahima ha fallat per molt poc la rematada a passada de Maria Gestí. Un minut més tard, Teresa Lima ha fet el quart. L'Egara ha desaprofitat dos penals. Quan faltaven quatre minuts per acabar, una altra pèrdua defensiva de l'Egara ha propiciat el cinquè, que ha arribat en un revés creuat de Mariona Serrahima.
En el partit pel tercer i quart lloc, l'Atlètic s'ha imposat per un també contundent 4 a 0 al CD Terrassa, amb gols de Marta Farré, Claudia Escudero, Clara Barba de penal-córner i Sofia Rogoski.