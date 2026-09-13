Empat a zero d'un Terrassa FC insistent, però sense punteria

El Terrassa FC ha empatat a zero en el seu primer partit de lliga a l'Estadi Olímpic. Tot i que han tingut ocasions per marcar, els d'Oriol Alsina no han encertat de cara a porteria i han sumat un punt davant d'un Barbastro que ha fet el partit que més li convenia. El pròxim diumenge, el Terrassa FC visitarà el CD Arnedo, en un partit previst que comenci a les 17 hores. Abans, aquest dimecres, els egarencs rebran al Binéfar en el partit de la Copa Federació, que començarà a les 19.30 hores.
El conjunt egarenc ha tingut la pilota la majoria dels minuts de la primera part, encara que li ha faltat més presència a l'hora de crear ocasions. En ml minut 5 ho ha provat Marcos Mendes amb una rematada que la defensa ha refusat. En el minut 15 ha arribat l'opció més clara dels d'Alsina, en un llançament de falta per part de Jaime Barrero que Marcos Mendes ha tocat de cap, però que el porter Azón ha aturat.
El Barbastro ha provat de sorprendre en algun atac intermitent i la seva millor acció ha arribat després d'una pèrdua defensiva dels locals que ha aprofitat Goicoecha, que ha servit la pilota a Iker Gil, que ha acabat xutant fora. El Terrassa FC ha continuat intentant-ho, si bé amb poca activitat dins de l'àrea contrària. Marcos Mendes, de nou de cap, ha rematat fora una bona centrada de Ferran.
Uns minuts més tard, i en un nou servei de Ferran, Sergio Montero ha disposat d'una immillorable opció, però el seu xut ha sortit per sobre del travesser de la porteria dels aragonesos. Fins al temps de descans, cap dels dos equips ha tornat a crear alguna ocasió per marcar i el joc dels d'Alsina ha decaigut fins que l'àrbitre ha indicat la conclusió dels primers 45 minuts.
A la segona meitat, els d'Alsina han mantingut la seva vocació ofensiva davant d'un adversari que es procurava més defensar-se que no pas buscar la porteria contrària. Nahuel ha fet una bona centrada que el porter visitant ha desviat. El Terrassa FC s'ha espavilat i Frodo, que ha entrat al terreny de joc aquesta segona part, ha gaudit d'una magnífica ocasió. Sergio Montero ha centrat, un defensa ha tocat la pilota que ha quedat morta a peus del davanter, però el seu xut ha sortit massa alt.
També ha pogut marcar Max Marcet una mica més tard, en una jugada de Mario Domingo, però ha xutat fora, molt ajustat al pal de la porteria del conjunt aragonès. El conjunt visitant ha muntat alguna contra i, en una d'elles, Diego Tena ha provat un xut que Marcos Pérez ha atrapat sense complicacions. El Terrassa FC no es rendia, però no acabava de concretar les seves arribades.
Luis Carbonell, pel Barbastro, ha estat a punt d'estrenar el marcador, amb un bon xut des de fora de l'àrea que ha sortit fora per ben poc. Frodo no ha pogut beneficiar-se d'una indecisió dels jugadors contraris i la pilota ha acabat a córner. L'equip terrassista, en el tram final del matx, ha incrementat les seves revolucions amb l'objectiu de trobar el camí del gol. No obstant la insistència dells locals, el partit ha acabat amb empat a zero.
Pel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Ferran, Gabri, Fran Moreno, Mario Domingo (Aser Palacios, m. 72), Jaime Barrero, Sergio Cortés (Álex López, m. 72), Max Marcet (Guti, m. 80), Sergio Montero (Albert Celma, m. 80), Nahuel (Frodo, m. 57) i Marcos Mendes.