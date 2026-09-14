Enxampen un comerç de Terrassa amb 56 productes caducats a la venda

La Policia Municipal de Terrassa ha intervingut un total de 56 productes alimentaris amb la data de caducitat superada que es venien en un establiment comercial del Districte 4.
L'operació s'emmarca en un dispositiu planificat d'inspecció administrativa, originat després que el cos de seguretat detectés indicis de la comercialització d'articles que no complien les condicions de seguretat i caducitat exigides.
El dispositiu, liderat per la Unitat de Policia Administrativa i d'Informació (UPAI), es va dur a terme el dimarts 8 de setembre. Durant la revisió de l'interior del local, els agents van comprovar els productes exposats per a la venda i van confirmar les sospites. En total, es van localitzar 43 articles caducats que estaven destinats al consum humà i 13 productes més destinats a l'alimentació animal.
Denúncia i destrucció dels aliments
Davant d'aquesta situació que posava en risc els compradors, els agents van aixecar una acta d'inspecció a l'establiment i van tramitar la denúncia corresponent cap als serveis municipals de Protecció de la Salut i d'Activitats de l'Ajuntament.
Com a mesura preventiva definitiva, tots els productes caducats es van retirar de la venda de manera immediata, van ser decomissats i finalment destruïts per evitar que poguessin arribar al consum de cap client.