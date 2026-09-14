Enxampen un comerç de Terrassa amb 56 productes caducats a la venda

Terrassa

En total, es van localitzar 43 articles amb la data vençuda destinats al consum humà i 13 més per a l'alimentació animal

  • Productes decomissats per la Policia Municipal de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 14 de setembre de 2026 a les 11:56
Actualitzat el 14 de setembre de 2026 a les 12:10

La Policia Municipal de Terrassa ha intervingut un total de 56 productes alimentaris amb la data de caducitat superada que es venien en un establiment comercial del Districte 4

L'operació s'emmarca en un dispositiu planificat d'inspecció administrativa, originat després que el cos de seguretat detectés indicis de la comercialització d'articles que no complien les condicions de seguretat i caducitat exigides.

El dispositiu, liderat per la Unitat de Policia Administrativa i d'Informació (UPAI), es va dur a terme el dimarts 8 de setembre. Durant la revisió de l'interior del local, els agents van comprovar els productes exposats per a la venda i van confirmar les sospites. En total, es van localitzar 43 articles caducats que estaven destinats al consum humà i 13 productes més destinats a l'alimentació animal.

Denúncia i destrucció dels aliments

Davant d'aquesta situació que posava en risc els compradors, els agents van aixecar una acta d'inspecció a l'establiment i van tramitar la denúncia corresponent cap als serveis municipals de Protecció de la Salut i d'Activitats de l'Ajuntament.

Com a mesura preventiva definitiva, tots els productes caducats es van retirar de la venda de manera immediata, van ser decomissats i finalment destruïts per evitar que poguessin arribar al consum de cap client.

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