La 2a Fira de la Cervesa Artesana, suma per primer cop un producte terrassenc: “Un comiat de l'estiu com Déu mana”

El Vapor de Prodis ho té tot a punt per acollir aquest dissabte, 19 de setembre, la segona edició de la Fira de la Cervesa Artesana. L'esdeveniment obrirà les portes d'11 a 22.30 hores en una jornada ininterrompuda que s'obrirà a la cervesa de proximitat, la gastronomia, la música i les activitats per a tots els públics.
La gran novetat d'enguany és la incorporació al cartell, per primer cop, de la cerveseria terrassenca Mala Raça, que sumarà l'accent local a la mostra juntament amb Kibus (del Lluçanès). Totes dues s'afegiran a una selecció de set projectes que combinen l'artesania amb l'impacte social.
La responsable del Vapor de Prodis, Ainhoa Servós, remarca la voluntat que el recinte no sigui només un espai degustatiu, sinó que esdevingui "un punt de trobada per als amants de la cervesa, però també per a la cultura i el compromís social pel que destaca a Terrassa."
Set projectes amb valors i varietat
A banda de les noves incorporacions de Mala Raça i Kibus, el públic podrà tastar les varietats de firmes ja consolidades com Anti-Patiks (Ullastrell), Refu Birreria (Bossòst), La Florestina (Collserola) i Brewery 27 (Badalona).
Així mateix, la fira comptarà amb la presència de la cervesa Capaz, un projecte de la Fundación APASCOVI (Madrid) on la major part de l'equip està format per persones amb discapacitat intel·lectual que participen activament en tot el procés d'elaboració, comercialització i distribució.
Nova imatge i un comiat de l'estiu solidari
Després d'una primera edició que va registrar el pas d'unes 6.000 persones, l'organització confia a rebre una resposta similar per part de la ciutadania. Servós explica que la cita d'enguany arriba amb opcions complementàries i una identitat gràfica renovada, dissenyada per Pol Muns. A més, remarca que la jornada encaixa de ple en l'agenda de la ciutat, on coincideix amb propostes com l'Aplec Sardanista o la reobertura del MNACTEC, esdevenint "una manera de fer un comiat de l'estiu com Déu mana".
La fira mantindrà el seu caràcter 100% solidari: per degustar les cerveses caldrà comprar el got oficial, la recaptació del qual es destinarà íntegrament als projectes de la Fundació Prodis. Les consumicions es pagaran mitjançant tokens (1 token = 1 euro, amb un preu d'entre 3 i 4 tokens per cervesa) i la festa es potenciarà amb l'oferta gastronòmica de la Cantina Matari, a la planta baixa del Vapor.