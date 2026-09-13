Tres gols de penal d'Aleix Bozal deixen l'Atlètic sense el Campionat de Catalunya masculí

El Júnior de Sant Cugat ha reeditat el títol de campió de Catalunya de la Divisió d'Honor masculina que va aconseguir la temporada passada, Els santcugatencs s'han adjudicat aquest diumenge la final al Pla del Bonaire després d'imposar-se per 2 gols a 3 a l'Atlètic Terrassa que entrena enguany Albert Lis. Els terrassencs no han pogut comptar amb el seu internacional Jordi Bonastre, que es recupera de la lesió que va patir a la semifinal del Mundial amb la selecció espanyola.
Els de Guillermo Carnicer n'han tingut prou d'aprofitar tres dels set penals-córner que els ha concedit l'Atlètic per guanyar. Tots tres els ha transformat el seu especialista, Aleix Bozal, amb tres rematades imparables.
La final ha començat amb domini de l'Atlètic, que ha llançat els seus dos únics penals en els set primers minuts, ambdós executats per l'argentí Nacho Nepote. Al minut 13, els de Lis s'han posat per davant en el marcador gràcies a una bona acció col·lectiva que ha finalitzat Marc Albericio.
El partit s'ha obert al segon període, amb més arribades del Júnior. L'Atlètic tenia, però, el partit controlat i movia la bola amb ordre i criteri. Amb el mínim avantatge per als egarencs s'ha arribat al descans.
Canvis a la represa
Tot ha canviat a la represa. Al minut 33, però, una bona centrada des de l'esquerra d'Arnau Pérez ha estat rematada per Oriol Campos, que ha tingut el 2 a 0 a tocar. Tres minuts després, Aleix Bozal ha empatat en transformar el tercer penal dels santcugatencs. I en el següent atac, de nou Bozal ha batut Lukas Palau-Ribes, aquesta vegada de llançament ras a la dreta del porter.
L'Atlètic, però, no s'ha enfonsat. Al minut 54, Arnau Gutiérrez ha establert l'empat a dos. Tot continuava obert. Però en el penúltim minut, de nou ha aparegut Aleix Bozal, que ha arrossegat la bola a la xarxa en un altre magnífic llançament de penal-córner establint el 2 a 3 definitiu.
En el partit pel bronze, el Club Egara s'ha imposat per "shoot-outs" al CD Terrassa després d'empatar a un gol. A quatre minuts pel final, Joan Francesc Fernández ha contrarestat de penal el gol inicial de Guillem Cortina pels de les Pedritxes.