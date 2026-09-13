El San Cristóbal perd per la mínima al camp de la Pobla de Mafumet

El primer partit del San Cristóbal com a visitant d'aquesta lliga ha acabat amb una derrota per 2 a 1 en el camp de la Pobla de Mafumet. Els de Cristian García s'han avançat a la primera meitat, però a la represa han encaixat dos gols d'un rival que ha jugat amb deu jugadors des del minut 65 de partit. La pròxima jornada, el San Cristóbal rebrà en el municipal de Ca n'Anglada al Sant Joan Atlètic Montcada, diumenge dia 20 de setembre, a partir de les 12 hores.
La primera meitat ha sigut de domini insistent del conjunt parroquial, llevat els darrers minuts en què els locals han reaccionat i han gaudit de bones ocasions per marcar. Pime ha posat a prova al porter Juanki en el primer minut de l'encontre, en un xut que ha acabat a córner. Ho ha tornat a provar el mateix Pime més tard amb una bona rematada, però de nou el porter dels locals ha aturat la pilota.
En el minut 25 i en un llançament de cantonada, Riki ha aprofitat que la pilota li ha quedat franca per superar per baix a Juanki per establir el 0 a 1. A partir de la pausa d'hidratació el joc s'ha equilibrat, si bé han sigut els de Cristian García els que han estat a punt de marcar, en un tir de Jonathan Linares que el porter de la Pobla de Mafumet ha evitat amb una mà salvadora.
En els últims instants d'aquesta primera part, els locals han ofert els seus millors minuts i, en el minut 42, Albert Querol ha rematat al pal de la porteria visitant i, a punt per arribar al descans, Joel Sánchez ho ha provat amb un xut que el porter Parroquial Carles Segura ha refusat amb una sensacional intervenció que ha impedit el gol de l'empat.
El conjunt tarragoní ha començat millor a la represa i Carles Sogorb ho ha provat amb un tir que la defensa ha desviat a córner. En el minut 51, ha arribat el gol de l'empat, en un excel·lent xut de Querol que ha entrat per l'escaire de la porteria de Carles Segura. En el minut 65, i per tallar un contraatac del San Cristóbal, els locals s'han quedat amb deu per l'expulsió de Bioque per doble amonestació.
El San Cristóbal, amb un jugador més, ha tornat a controlar la situació i després d'una bona combinació per la banda, Cristian Domínguez ha fet una rematada que el porter dels locals ha aturat. En el minut 80, i després d'una recuperació de Pau Raya que ha suposat un contraatac, la Pobla de Mafumet ha aconseguit marcar el 2 a 1 per mitjà de Xabier Luaces.
Pel San Cristóbal han jugat: Carles Segura, Jonathan Linares, Max Llovera, Riki, Raúl Lordán (Baba, m. 66), Guillem, Miguel, Adrà Alsina (Muñi, m. 78), Marc Río (Mario Cantí, m. 66), Cristian Domínguez (Arnau Roca, m. 87) i Pime (Kemo, m. 66).