El Natació s'imposa per 7 a 17 a l'Horta a la lliga femenina

L'equip femení del CN Terrassa es va desfer sense problemes de la Unió Esportiva Horta per 7 a 17 en partit corresponent a la sisena jornada de lliga. Les de Xavi Pérez es van mostrar molt superiors a les barcelonines, a qui van castigar amb un 1 a 6 de sortida, amb gols de Paula Prats, Panni Szegedi, Emily Nicholson, Nina Ten Broek, Pili Peña i Maria Manso. Va revifar una mica el conjunt local al segon període, que va acabar amb empat a quatre.
Dos gols de Martina Fernández, màxima golejadora amb quatre dianes, i un de Sara Cordovani van ampliar l'avantatge terrassenc fins a l'1 a 9. Va reaccionar poc després l'equip barceloní. Sonia García, Leticia Ruiz i Darya Pochinok van deixar el marcador en 4 a 9. A 31 segons pel descans, la visitant Martina Fernández i la local Sonia García van establir un marcador de 5 a 10.
El partit estava ja definitivament resolt. En els dos quarts restants, Szegedi, Noelia Cuenda i Martina Fernández van ampliar l'avantatge al tercer quart amb un 1 a 3. Al darrer període, dos gols de Júlia Vilaseca, un de Miriam Ciudad i un altre de Szegedi van acabar resolent el matx amb un 7 a 17 definitiu.
L'equip de Xavi Pérez suma així la seva cinquena victòria en sis jornades. Ocupa la quarta plaça, amb els mateixos 15 punts que el tercer, l'Astralpool CN Sabadell. Tenen per davant Sant Andreu i Mataró.