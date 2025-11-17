Plàcida golejada del CN Terrassa davant l'Encinas de Boadilla

L'equip masculí del CN Terrassa no va tenir cap problema per desfer-se del cuer a la piscina de l'Àrea Olímpica. Els terrassencs es van desfer del Club Encinas de Boadilla per un contundent marcador de 19 gols a 5. Els de Sergi Mora van deixar el matx gairebé sentenciat amb un parcial de sortida de 6 a 1.
Joe Bruce, Lars Ten Broek i Oriol Sánchez van marcar els tres primers gols. Al darrer minut, Nacho Bargalló, màxim golejador amb cinc gols, que havia fallat prèviament un penal, va signar tres dianes consecutives.
La relaxació en el bàndol local en el segon període va permetre un parcial de 3 a 3, amb dos gols d'Òscar Blasco, un de penal, i un altre d'Albert Sabadell.
Per si hi havia dubtes, al tercer quart, el Natació va tornar a prémer l'accelerador i va acabar de sentenciar el duel amb un altre 6-0 de parcial, amb dianes d'Agustí Pericas, Lars Ten Broek, Nacho Bargalló, Oriol Sánchez, Marcel Teclas i Gerard Cuacos.
Amb 15 a 4, al darrer quart marcarien Ricard Alarcón (2), Òscar Blasco i Nacho Bargalló, per establir el 19 a 5 definitiu.
El Natació se situa cinquè amb un balanç de quatre triomfs i dues derrotes.