Jon Larrauri, dos mesos després

Tot va començar abans del descans de Nadal, amb unes molèsties a un adductor i es va allargar dos mesos per culpa d’una luxació a l’espatlla. El jugador basc del Terrassa FC, Jon Larrauri, va poder assaborir de nou uns minuts en el darrer encontre de l’equip, en el camp de l’Espanyol “B”, després de no poder participar activament des del passat 30 de novembre, en el partit contra l’Alcoyano a l’Estadi Olímpic.
Feia tot just un mes del canvi a la banqueta i l’arribada del tècnic Oriol Alsina en el lloc de l’aragonès Víctor Bravo. El nou entrenador, explica Larrauri, “em va donar confiança plena”, però la lesió no l’ha deixat tenir la continuïtat desitjada. “No he pogut ajudar molt des del camp, però m’he sentit molt unit a l’equip. L’equip ha estat amb mi i a la vista està també com ha afrontat aquests partits”, va assenyalar. Recuperat de la seva lesió, el basc es planteja “intentar sumar, assumir el meu rol, que ara pot ser que no estigui per jugar d’inici, però els minuts que tingui els he d’aprofitar al màxim”.
Els seus millors moments
Larrauri va aterrar el Terrassa FC amb l’etiqueta de lateral dret, però els seus millors moments en el conjunt egarenc han sigut actuant en atac, també pel cantó dret. D’això en va parlar amb Alsina. “Vaig parlar amb ell sobre el potencial que tenia, que m’havia vist abans i em va veure en banda dreta i crec que estic una mica més còmode en aquesta posició i en principi és la idea”, va comentar el basc, que ha marcat tres gols aquesta temporada.
El jugador retorna a l’equip en la part final de la temporada i espera que els resultats acompanyin i poder complir l’objectiu d’estar entre els millors a la conclusió de la lliga regular. “Sabem que qualsevol partit és complicat i queden dotze partits i la nostra mentalitat és d’anar de final en final”, va assenyalar i va afegir que el partit d’aquest diumenge contra l’Atlètic Lleida “és el més important de la temporada perquè és el que toca ara i crec que és la manera d’afrontar el que queda. Sabem que qualsevol equip es pot deixar punts i cal aprofitar-ho perquè depenem de nosaltres”.
El jugador del Terrassa FC va dir que “som conscients que al final no hem de fallar perquè hem perdut molt pocs partits i sabem que ara ja sí que no hi ha marge” i va apuntar també que “hem de guanyar el que queda i sabem el futbol que fem, sabem molt bé al que juguem i crec que amb una miqueta més d’encert els resultats arribaran”.
El Terrassa FC ha empatat deu partits i això tampoc l’ha ajudat a restar punts respecte als de la part alta de la classificació. Larrauri és de l’opinió d’Alsina, que “és gairebé millor perdre un partit i guanyar un altre que són tres punts i no empatar-ne dos, que sumes dos punts”. “Estem amb la mirada posada en el que ve, en corregir errors i som molt conscients que hi ha possibilitats i de fer coses maques”, va declarar el basc. Té compromís fins al 30 de juny, però li agradaria continuar i diu que “ara toca demostrar que puc renovar i que soc important”.