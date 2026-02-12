Empat del San Cristóbal en el partit ajornat contra el Vic

El San Cristóbal va arrencar un punt en el partit que quedava pendent de la dinovena jornada de la lliga de la Tercera Federació contra el Vic, en el camp municipal Hipòlit Planàs. L'encontre, que es va ajornar en el seu dia per l'avís de pluges fortes a la zona d'Osona, va ser força equilibrat i els locals es van avançar molt aviat en el marcador. La reacció dels parroquials, tanmateix, no es va fer esperar i Bafode Cissé, pocs minuts més tard, va establir la igualada a un definitiu. Aquest punt manté els egarencs a la novena posició de la classificació, però ara amb 26 punts, sis respecte a les places de descens directe.
L'encontre, presidit per una intensa pluja, va començar de manera negativa per als interessos dels de Cristian García, que van encaixar un gol dels locals. Era el minut 6 quan Juli Berenguer va protagonitzar una bona acció personal per la banda dreta de l'atac del Vic i va situar l'1 a 0 en el marcador. El gol va esperonar el San Cristóbal que, en el minut 10, i després d'un llançament de cantonada, va obtenir el que seria l'1 a 1 final, amb una rematada del davanter Bafode.
La resta del primer temps va ser un partit típic d'alternatives, sense cap dominador clar, amb els dos equips buscant la porteria contrària, però sense poder concretar positivament les seves opcions per marcar. Abans del descans, Raúl Ferrer, amb molèsties, va haver d'abandonar el terreny de joc i va ser substituït per Ricki Calamardo. Amb empat a un gol, van finalitzar els primers 45 minuts de partit.
A la represa, l'equilibri de forces entre tots dos conjunts es va mantenir. El San Cristóbal va tenir estones de control del joc, però també el Vic va tenir els seus bons moments. Cap dels dos equips, però, va poder aprofitar algunes de les seves accions ofensives i el matx va finalitzar amb l'empat a un gol en el marcador. Diumenge, a partir de les 12, els parroquials rebran la Montañesa en el municipal de Ca n'Anglada.
Pel San Cristóbal van jugar: Carles Segura, Salva Torreño, Max Llovera, Raúl Ferrer (Ricki, m. 38), Guillem, Hugo García (Carlos Olmo, m. 63), Mario Cantí (Jordi Ranera, m. 78), Marc Río, Bafode (Konu, m. 63) i Adrià Alsina (Paul, m. 63).