Per primera vegada a la història, la Volta a Catalunya femenina passarà per Terrassa. La tercera edició de la prova catalana se celebrarà del 19 al 21 de juny i tindrà el seu pas per la ciutat egarenca durant la tercera i última etapa, prevista per a diumenge. Començarà a Mataró i finalitzarà a Barcelona, en un recorregut de 110,8 quilòmetres.
Aquest fet suposa una fita històrica per a la ciutat, que continua consolidant-se com un referent esportiu i, especialment, com un punt estratègic en la promoció i el creixement del ciclisme. El pas del pilot femení per Terrassa permetrà situar la ciutat dins l’aparador del millor ciclisme internacional femení i reforçarà la seva vinculació amb aquest esport, amb una llarga tradició al territori.
La Volta a Catalunya, en la tercera edició del seu format per etapes, començarà el 19 de juny, amb un recorregut de 92,1 quilòmetres, que tindrà sortida i arribada a la localitat costanera de Santa Susanna. La segona etapa, que transcorrerà entre la localitat de Sant Vicenç de Castellet i l’estació de la Molina, es disputarà el dissabte dia 20 de juny, amb un total de 130 quilòmetres.
La tercera, la que passarà per Terrassa, sortirà de Mataró i circularà també per localitats com Granollers, Sentmenat o Molins de Rei, fins que arribarà a Barcelona, on finalitzarà la Volta a Catalunya femenina de 2026. A l’edició d’enguany està prevista la participació de 22 equips, cinc d’ells de la màxima categoria.
Els seus orígens
Els orígens d’aquesta cursa arrenquen amb la reVolta, prova d’un dia que va durar quatre edicions. Va començar l’any 2018 a Barcelona, i posteriorment va viure tres edicions celebrades a Sant Cugat del Vallès entre els anys 2021 i 2023. En aquest període, la prova es va consolidar dins del calendari del ciclisme femení nacional i internacional, i va passar a la categoria internacional UCI 1.1 en l’última edició.
Després d’aquestes edicions, la Volta Ciclista a Catalunya va fer el salt a prova per etapes, consolidant-se d’aquesta forma ben a prop d’altres proves de referència com el Tour de França, el Giro d’Itàlia i la Vuelta a Espanya, que també organitzen carreres femenines de primer nivell. La cursa catalana porta dues edicions com a prova de tres etapes de categoria UCI 2.1, i busca consolidar el seu espai en el calendari mundial.