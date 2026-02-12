Pepe Cunill marxarà al Dragons belga

L’Atlètic perdrà aquest estiu un dels seus grans referents, el migcampista internacional Pepe Cunill. El jugador, de 24 anys, ha rubricat un contracte per a les dues properes temporades amb un dels millors equips de la lliga belga, el Dragons.
Des de fa algunes temporades, Cunill tenia la intenció de marxar a jugar a l’estranger. Finalment, les negociacions han cristal·litzat aquest any. El jugador tenia diverses ofertes més, però s’ha acabat decidint pel club de la ciutat d’Anvers. Una de les primeres propostes que va tenir per sortir de Can Salas va ser la del Pinoké dels Països Baixos, però no va quallar. També s’havien interessat per l’internacional terrassenc altres tres conjunts de la lliga de Bèlgica, una de les lligues europees que està experimentant una major projecció. Es tracta del Braxgata, l’Uccle de Brussel·les i el Beerschot, també d’Anvers.
Un dels aspectes que ha valorat el jugador terrassenc a l’hora d’acabar-se decidint pel Dragons és el fet que el seu germà, Pau Cunill, juga des de fa dues temporades a un club de la mateixa ciutat d’Anvers, el Royal Herakles. De fet, l’especialista en el penal-córner ha renovat per una tercera temporada amb aquest equip.
Pepe Cunill es troba aquests dies amb la selecció espanyola a Austràlia preparant la segona concentració de la Pro League. Entre el divendres 20 i el dimarts 24 d’aquest mes, els de Max Caldas disputaran dos partits contra Austràlia i dos més davant l’Índia.
Contracte signat
L’agent del jugador, el matadeperenc Joan Galí, assenyala que Cunill perseguia aquest somni des de fa temps. “És un gran professional. Necessita explotar de manera definitiva. Igual que el seu germà, és molt madur i intel·ligent i té les coses molt clares. Això és fonamental a l’hora de negociar amb els clubs”. El contracte amb el Dragons s’ha rubricat en les darreres hores.
Cunill va comunicar la decisió dimarts al seu entrenador, Roger Pallarols, i als seus companys.
L’egarenc va debutar amb la selecció espanyola absoluta l’any 2020. El 2023 va disputar el seu primer Mundial a Bhubaneswar. El 2024 va acabar quart als seus primers Jocs Olímpics, a París. El seu gran repte amb la selecció espanyola és el Mundial que es disputarà a l’agost a les ciutats d’Amstelveen i Wavre. Amb l’Atlètic va guanyar el doblet, lliga i Copa, la temporada 2021-22.