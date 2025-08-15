El nedador Biel Martín, nou reforç per al CN Terrassa

El Club Natació Terrassa ha incorporat per al seu equip de natació a Biel Martín, que arriba procedent del Club Natació Banyoles i que destaca com a especialista en les proves de\r\nbraça i, especialment, en la distància dels 200 metres. L'equip dirigit per Raúl Navalón es reforça amb un dels talents júnior amb més projecció del panorama estatal.\r\n\r\nMartín, al llarg de les darreres temporades, ha establert diverses millors marques espanyoles d’edat en les proves de 100 i 200 metres braça, i ha estat convocat per la selecció espanyola\r\njúnior per participar en competicions internacionals de primer nivell. Entre els seus èxits més recents, cal remarcar la medalla de bronze en els 200 metres braça al circuit internacional Mare Nostrum de Mònaco, el maig de 2025, representant la selecció catalana.\r\n\r\nAl Campionat d’Espanya Open de Primavera celebrat a Sabadell, el flamant fitxatge del CN Terrassa va establir la millor marca espanyola de 17 anys en la seva prova estrella amb un registre de 2:14.03, obtenint també la mínima per al Campionat d’Europa Júnior disputat a Samorin (Eslovàquia) el juliol passat. En aquesta competició continental, Martín va contribuir a l’èxit de l’equip espanyol, aconseguint la medalla de bronze al relleu de 4x100 metres lliures.\r\n