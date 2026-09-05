“El nostre objectiu és pujar de categoria”

Com arriba la plantilla a l’hora de la veritat? Molt il·lusionada, molt motivada, molt ficada en la feina. Estem amb moltes ganes de començar a competir. Durant sis setmanes hem fet molt bona feina, tot i que encara estem en pretemporada. Tenim moltes ganes de donar la nostra millor versió diumenge a Saragossa.
Després de la pretemporada, quins aspectes creu que toca millorar? Encara és una miqueta aviat per valorar-ho. Està clar que conforme vagin passant les setmanes, tots ens anirem coneixent millor. En el futbol, sempre hi ha moltes coses a millorar. És una qüestió de repetició i de mentalitat. De mica en mica estem construint un equip. Hi ha bones individualitats. Ho aconseguirem més aviat que tard. Quan ho aconseguim, serem un equip molt difícil de batre.
Els últims moviments han estat la sortida de Larry i l’arribada d’Álex López. Necessitava reforçar el mig del camp més que no pas la davantera? S’ha fet una plantilla molt compensada i competitiva, amb molt bones individualitats, jugadors polivalents i molt equilibri en gairebé totes les línies. Ens feia falta un doble pivot mixt, de qualitat i de treball. Hi havia d’haver 16 fitxes i penso que Álex López ha estat un reforç de luxe per acabar de completar la plantilla.
Com encaixaran l’etiqueta de gran favorit? No oblidem que hi ha equips com el Barça, que només un sol jugador li ha costat tres milions d’euros. Podem ser un dels favorits, però n’hi ha d’altres, com el Logroñés, el Barça “B” o l’Osasuna Promesas. Les etiquetes no et donen punts. Tot s’ha de demostrar en els entrenaments i en els partits. Aquí ningú no et regala res. Hi ha una desena d’equips que aspiren a lluitar pel “play-off”. I nosaltres com el que més.
Quin missatge ha transmès als seus jugadors? Que siguin mereixedors del club on són, de l’escut que porten al cor i de la ciutat que representen. Que es deixin la vida a cada entrenament. Al final, es juga com s’entrena. Que competeixin com mai i s’acostumin a guanyar partits.
El grup és més senzill? Només cal mirar els que van fer “play-off” l’any passat. No en va pujar cap. Intentarem adaptar-nos el millor possible i competir amb tots els rivals.
El club els ha marcat algun objectiu? El meu objectiu sempre és quedar primer. I el del club també. Serà difícil, però l’objectiu és pujar de categoria.