Salvar-se ben aviat, l’objectiu del CP San Cristóbal 26-27

Ha elaborat aquest estiu el San Cristóbal una plantilla competitiva, que s’ha fixat com a objectiu la permanència en aquest grup cinquè de la Tercera Federació. Cristian García i els seus futbolistes tenen clar que l’objectiu continua sent, una temporada més, la permanència, per bé que volen aconseguir-la tan aviat com sigui possible i, si pot ser, sense excessius patiments.
Cristian García afronta amb la il·lusió del primer dia la seva quarta temporada com a tècnic parroquial. Va arribar el desembre del 2023 en substitució del rubinenc Dani Andreu i buscarà la seva quarta salvació consecutiva.
“Hem fet una pretemporada irregular. No hem estat tan bé com voldríem, però arribem a aquest inici de lliga amb la màxima il·lusió. Volem començar bé, guanyant aquest diumenge a casa el Peralada en el primer partit”, assenyala el preparador parroquial.
Per a García, aquestes setmanes de preparació han estat profitoses. “Al final, la pretemporada et serveix per agafar el to físic, anar tenint sensacions i adaptar-nos al model de joc que volem implantar. Fins ara no hi havia punts en joc. L’hora de la veritat arriba ara i hem de ser competitius”.
Els favorits
La competència serà, un any més, molt intensa en aquesta cinquena categoria del futbol espanyol. Com gairebé per a tothom, per a Cristian García, els grans favorits per disputar el “play-off” d’ascens a la Segona Federació són l’Atlètic Lleida, el Badalona, l’Hospitalet, el Vilanova i la Geltrú i el Cornellà, un equip que no fa tant jugava a Primera Federació.
No es pot oblidar tampoc equips en creixement, com per exemple el Cerdanyola o la FE Grama. L’únic filial del grup serà l’Europa “B”.
Aquesta no hauria de ser la lliga del San Cristóbal, que ha de fer valer la seva autoritat especialment en els partits de casa. La seva capacitat de no perdonar al municipal de Ca n’Anglada marcarà, en bona mesura, les possibilitats del San Cristóbal de seguir una temporada més a Tercera.
Una lluita ferotge
Com ja s’ha vist en les darreres temporades, són molts els equips que aspiren a la permanència. Cristian García és plenament conscient que la lluita serà ferotge: “A la zona mitjana i baixa de la classificació hi haurà moltíssima igualtat. Haurem d’estar a un molt bon nivell si volem acabar salvant-nos. Tinc molta confiança en els meus futbolistes i estic convençut que ho donaran tot en cada partit”.
Així mateix, l’egarenc destaca la importància de començar guanyant: “Hem de ser forts a casa. Contra el Peralada, un dels rivals de la nostra lliga, buscarem els tres primers punts de la temporada amb el suport de la nostra gent i anirem a totes”, subratlla.
12 fitxatges i 13 renovacions per a una plantilla amb una mitjana de 24 anys
El San Cristóbal ha mantingut bona part dels integrants de la seva plantilla de la temporada passada. Dels 25 integrants del grup, només 12 són nous. Es tracta dels laterals drets Arnau Roca i Raúl Lordán, el central Òscar Campano, els laterals esquerrans Muñi i Toni Vargas, els migcentres Miguel Martínez i Marc Gabaldón, els interiors Jonathan Linares, Domi i Baba Coulibaly i els davanters Pime i Kemo. El capità Riki Calamardo continua sent el futbolista més veterà de la plantilla amb 34 anys, mentre que els més joves són Tapia, Campano, Vargas, Mujal i Dome, amb 19 anys. La mitjana és de 24 anys.