El Porreres, rival d’un Terrassa FC necessitat

El Porreres serà el rival del Terrassa FC a la cinquena jornada de la lliga de la Segona Federació, en un partit que es juga diumenge a les 12 hores a l’Estadi Olímpic. L’equip balear té un punt més que els de Víctor Bravo que, per a aquest encontre, no podrà comptar amb Gil Muntadas per lesió, ni amb Álvaro Martín, que està gairebé recuperat, però encara no entrarà a la llista.
El tècnic aragonès, sobre el Porreres, va declarar que és un equip “molt solidari, molt compromès i saben perfectament les seves febleses perquè és un equip recentment ascendit” i va afegir que “juga directe, que això no vol dir que jugui malament, perquè juguen molt bé. És un equip complicat”.
En principi, la seva idea és fer canvis “de cara a ser més competitius, que l’equip es trobi més còmode”. Sobre si li preocupa el seu futur si hi ha un mal resultat diumenge, Víctor Bravo va afirmar que “jo em preocupo per treballar, per preparar els entrenaments, per donar solucions; és la meva feina i intento fer-la de la millor manera possible”. “No em preocupa, em centro a intentar guanyar al Porreres i prefereixo focalitzar la meva energia a intentar ajudar a l’equip i a partir d’aquí, el que vingui, això és futbol, li ho acceptarem com vingui”.
Isma Estévez, jugador mallorquí del Terrassa FC, coneix bé al rival i el defineix com “un equip humil, però molt treballador, que al final és el que sol predominar en aquests clubs, equips treballadors que et posen sempre les coses complicades” i va afegir que “afrontem el partit com amb qualsevol altre equip, perquè per a nosaltres qualsevol partit és important”.