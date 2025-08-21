El San Cristóbal cau al camp de l'Atlètic Sant Just

El San Cristóbal va perdre per 2 a 0 al camp de l'Atlètic Sant Just, equip de la Lliga Elit, en el tercer encontre amistós de la pretemporada. Els parroquials van encaixar dos gols a la primera meitat i, tot i que van intentar la remuntada a la represa, no van poder evitar la derrota. El pròxim compromís dels de Cristian García serà aquest dissabte, al municipal de Ca n'Anglada, contra el FC Vilafranca, en un matx que està previst que comenci a les 19.15 hores.
Vicenç Oromí va estrenar el marcador per als locals, en el minut 12 de la primera meitat, aprofitant una badada defensiva i, a un minut per arribar al descans, el mateix jugador va establir el que seria el 2 a 0 final, després d'un llançament de falta. En els segons 45 minuts, els terrassencs ho van intentar, sense moltes oportunitats per marcar. La més clara, en el minut 83 de l'encontre, en una rematada de cap de Carlos Olmo que es va estavellar en el travesser de la porteria del conjunt local.
Cristian García va fer jugar d'inici a Adrián Tapia a la porteria, Raúl Ferrer, Pere, Max Llovera, Joan Cervós, Guillem, Ayoub, Nil Abellán, Éric Jiménez, Marc Río i Adri Alsina. Després van participar: Carles Segura, Raúl Pérez, Carlos Olmo, Àlex Fernández, Arnau Abella, Konu Kim, Salva Torreño, Érik Álvarez, Marc Pujal i Peke.