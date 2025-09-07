El San Cristóbal cau en el temps afegit

Un gol al temps afegit va fer la guitza al San Cristóbal que va perdre per 1 a 0 en el camp del CE L'Hospitalet en la primera jornada de la lliga 2025-2026 de la Tercera Federació. El partit va ser força equilibrat i tots dos conjunts van gaudir d'ocasions per marcar, però la balança es va decantar a les acaballes, amb un gol del local Buba.
Hores abans de l'inici de l'encontre, el club parroquial va anunciar el fitxatge del defensa Àlex Otero, format al Jabac i que torna a la disciplina del club després de jugar la passada campanya a les files del Cerdanyola i fer la pretemporada d'enguany amb el Tona.
El conjunt terrassenc, que va merèixer un millor resultat, afrontava aquest primer compromís oficial amb baixes importants, com la dels dos jugadors andorrans que estaven amb la seva selecció, Max Llovera i Joan Cervós, o la del defensa central Ricki Calamardo. Els minuts inicials van ser de molta igualtat i sense arribades de perill a les àrees.
Buba ho va intentar pels locals, però sense encert i va replicar l'equip parroquial amb una molt bona ocasió de Raúl Pérez, que no va poder concretar, i un intent d'Ayoub, també sense sort. Sense més accions destacades, es va arribar al descans.
A la segona meitat, els de Cristian García van sortir més ben posicionats i, de nou Raúl Pérez va tenir el gol a les seves botes, però el porter local Aliaga ho va evitar, Flavio va contestar per part dels locals amb una bona rematada i, després, Carles Segura va impedir una clara ocasió dels riberencs.
Éric Jiménez, que havia ingressat feia poc al terreny de joc, va disposar d'una molt bona opció, amb una rematada de tisora que va impactar en el travesser de la porteria local. En el temps afegit, el davanter Buba va aconseguir marcar després d'un refús del porter Carles Segura i va establir 1 a 0 final.
Pel San Cristóbal van jugar: Carles Segura, Salva Torreño (Dani Fuentes, m. 83), Raúl Ferrer, Carlos Olmo (Peke, m. 75), Ayoub, Guillem, Àlex Fernández, Marc Mujal (Nil Abellán, m. 83), Mario Cantí (Éric Jiménez, m. 68), Raúl Pérez i Konu Kim (Bafode, m. 75).