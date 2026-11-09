Un San Cristóbal-Terrassa FC per a la següent eliminatòria de la Copa Catalunya

El sorteig de la següent eliminatòria de la Copa Catalunya, la que correspon als setzens de final d'aquesta competició, ha emparellat a San Cristóbal i Terrassa FC. En principi, l'encontre està programat per al pròxim dimecres 25 de novembre, en un horari d'inici encara per decidir. El partit se celebrarà en el camp municipal de Ca n'Anglada. Per als parroquials serà la segona eliminatòria, després de superar el Rönin a la tanda de penals mentre que per als terrassistes serà la seva estrena en l'edició de la Copa Catalunya d'enguany, com passa amb la resta d'equips de la Segona Federació.\r\n\r\nLa resta d'eliminatòries enfrontaran a CFJ Mollerussa i CE Atlètic Lleida, UE Tona i UE Olot, CF Peralada i Girona FC "B", UE Vilassar de Mar i CF Badalona, FC Sporting Gavà i Reus FC Reddis, CF Can Vidalet i FC Barcelona Atlètic, Cerdanyola FC i CE Manresa i CE L'Hospitalet i RCD Espanyol "B".\r\n