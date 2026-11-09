Un San Cristóbal-Terrassa FC per a la següent eliminatòria de la Copa Catalunya

Esports

Es disputarà el dimecres 25 de novembre en un horari encara per determinar

  • Cristian González controla la pilota davant de Nahuel en el partit de pretemporada dels dos equips -

ARA A PORTADA

Publicat el 09 de novembre de 2026 a les 17:19
Actualitzat el 09 de novembre de 2026 a les 17:23

El sorteig de la següent eliminatòria de la Copa Catalunya, la que correspon als setzens de final d'aquesta competició, ha emparellat a San Cristóbal i Terrassa FC. En principi, l'encontre està programat per al pròxim dimecres 25 de novembre, en un horari d'inici encara per decidir. El partit se celebrarà en el camp municipal de Ca n'Anglada. Per als parroquials serà la segona eliminatòria, després de superar el Rönin a la tanda de penals mentre que per als terrassistes serà la seva estrena en l'edició de la Copa Catalunya d'enguany, com passa amb la resta d'equips de la Segona Federació.

La resta d'eliminatòries enfrontaran a CFJ Mollerussa i CE Atlètic Lleida, UE Tona i UE Olot, CF Peralada i Girona FC "B", UE Vilassar de Mar i CF Badalona, FC Sporting Gavà i Reus FC Reddis, CF Can Vidalet i FC Barcelona Atlètic, Cerdanyola FC i CE Manresa i CE L'Hospitalet i RCD Espanyol "B".

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