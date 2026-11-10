El Línia 22 dona la sorpresa i derrota a l’Egara 1935 al seu feu

Un “hat-trick” de Pau Galy i un gol de Toni Forrellat van donar la victòria al Línia 22 Stern Motor al Pla del Bon Aire davant de l’Egara 1935 en el derbi terrassenc de la novena jornada de la lliga de Divisió d’Honor “B” masculina.
Aquesta inesperada i treballada victòria ha permès al conjunt que entrena Ramon Rius sortir de la posició de cuer del grup segon. S’ha situat penúltim, empatat a sis punts amb el conjunt valencià del Giner de los Ríos. Els d’Edu Quemada, per la seva banda, han passat de la segona a la tercera posició. Estan set punts per sota del Sant Cugat quan queden cinc jornades per tancar la primera fase de la competició.
Els set gols del derbi es van marcar en els primers 36 minuts. En una sortida fulgurant, Pau Galy va transformar dos penals-córner consecutius als minuts 8 i 9, just abans que el local Joan Francesc Fernández fes l’1 a 2 en un altre llançament de penal.
Els del Martí Colomer, però, ho van continuar intentant i al minut 17, Galy va ampliar la golejada fins a l’1 a 3 en marcar de jugada. Tres minuts més tard, Nil Trujillo va retallar distàncies per als de Quemada. Amb el 2 a 3 favorable als visitants es va arribar al descans.
Els dos últims gols van arribar al minut 36. Toni Forrellat va fer el quart per al Línia 22 i pocs segons més tard, un stroke transformat per Joan Francesc Fernández va significar el 3 a 4 definitiu. L’Egara 1935 va buscar l’empat, però el Línia 22 va saber-se defensar amb ordre i va sumar la seva segona victòria de la temporada.
En l’altre partit del grup segon, el Rimas, quart amb 14 punts, es va imposar, també per 4 a 3, a les Pedritxes, davant del Giner de los Ríos valencià, nou cuer. Un pòquer de gols de Biel Roca va ser fonamental per als de Joan Valldeperas. Quan l’equip perdia 1-3, Roca va fer tres gols de jugada en els deu minuts finals.
Al grup primer, el Vallès es va imposar per 1 a 2 al camp del San Fernando gadità, Octavi Pons i Àlex Aymerich van ser els autors dels gols de l’equip que entrena Xavi Trenchs, que continua segon a un sol punt del líder, Jolaseta.
Empat i derrota a la lliga femenina
No es va registrar cap victòria a la novena jornada de la Divisió d’Honor “B” femenina. L’Egara va empatar a dos al Pla del Bonaire davant del Hoquet madrileny, mentre que el Vallès va perdre per 3 a 1 al camp del Madrid las Rozas. Marta Rusiñol de jugada i Ariadna Alen d’stroke van fer els gols de l’equip d’Edu Quemada, mentre que el Vallès es va posar per davant amb un gol d’Anna Sola, però va acabar perdent.