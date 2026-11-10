L'antiga piscina de Ca n'Anglada serà una pista de vòlei platja

La piscina municipal de Ca n'Anglada, en desús des de fa anys, es convertirà en una pista de vòlei platja. L'Ajuntament de Terrassa ha aprovat definitivament el projecte de transformació de la instal·lació, ubicada al número 136 del carrer del Doctor Aymerich i Gilabertó, i ha calculat un pressupost de més de 48.000 euros per a la construcció.
En un informe, el consistori destaca que, després d'anys sense utilització de la piscina, vol donar a aquesta un nou ús "aprofitant l'estructura de la mateixa". La piscina municipal d'estiu de Ca n'Anglada, de 25 per 12,5 metres, actualment fora de servei, esdevindrà una pista de vòlei platja que, no obstant això, no tindrà les mides necessàries per fer competicions oficials. Sí que es buscarà que les federacions de vòlei, tant la catalana com l'espanyola, l'homologuin.
La piscina es troba al recinte poliesportiu de Ca n'Anglada. La superfície de l'àmbit afectat pel projecte és de 350 metres quadrats.
Les obres inclouran la instal·lació d'una xarxa perimetral de niló de cinc metres d'alçada per tal d'evitar que les pilotes de joc surtin de la zona. El volum total de graves a utilitzar per omplir el forat és de 580 tones. El termini d'execució de les obres és d'1,5 mesos. L'import del pressupost, IVA inclòs, és de 48.390,26 euros.