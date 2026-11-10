S'habilitarà un servei gratuït de transport adaptat per anar a votar les eleccions del 29-N

Terrassa

El servei, organitzat per l'Ajuntament i Creu Roja, disposarà de dos vehicles adaptats i vuit voluntaris per a la jornada electoral del 29 de novembre

  • El servei, organitzat per l'Ajuntament i Creu Roja, disposarà de dos vehicles adaptats i vuit voluntaris per a la jornad -

ARA A PORTADA

Publicat el 10 de novembre de 2026 a les 11:45
Actualitzat el 10 de novembre de 2026 a les 11:46

L'Ajuntament de Terrassa i l'Oficina Local de Creu Roja han tornat a coordinar un dispositiu d'acompanyament adreçat a persones amb mobilitat reduïda i sense mitjans propis de transport per a la jornada electoral del pròxim 29 de novembre. L'objectiu de la iniciativa és garantir que qualsevol ciutadà amb dificultats de desplaçament pugui exercir el seu dret a vot a les Eleccions Generals.

El servei serà completament gratuït i funcionarà de manera ininterrompuda de 9 a 19 hores. Per cobrir els desplaçaments entre els domicilis i els col·legis electorals, la Creu Roja desplegarà dos vehicles adaptats i un equip format per vuit persones voluntàries.

Termini de sol·licitud fins al 20 de novembre

Les persones interessades a utilitzar aquest transport han de fer la reserva prèvia abans del divendres 20 de novembre a través dels canals de Creu Roja Terrassa:

Telèfon: 93 788 14 41 (de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, i de dilluns a dijous de 15 a 17 hores).

Correu electrònic: terrassa@creuroja.org.

Un cop registrada la petició, l'organització trucarà a les usuàries i usuaris un o dos dies abans dels comicis per confirmar el col·legi electoral i concretar l'hora exacta de recollida, la qual es planificarà seguint criteris de proximitat geogràfica.

En el cas dels residents en centres per a la gent gran, la gestió no s'ha de fer individualment: cal comunicar la petició a la direcció de la mateixa residència, que s'encarregarà de tramitar els trasllats directament amb el dispositiu.

Des de l'organització recorden que, per tal d'agilitzar el procés el dia de la votació, cal que els usuaris tinguin preparat el DNI o passaport en vigor, així com la targeta informativa del cens electoral.

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