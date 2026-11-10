El Club Egara entrega els trofeus (H)armonia en una nit per al record

El restaurant l’Olivera del Club Egara va aplegar la xifra rècord de 420 socis de l’entitat en la 35a edició del tradicional Sopar dels Trofeus (H)armonia, una de les cites socials més emblemàtiques de la secció de hockey del club del Pla del Bonaire. L’acte va combinar reconeixements esportius i diferents homenatges, valorant el compromís dels que contribueixen al creixement esportiu i social de l’entitat.
El moment central de la vetllada va ser el lliurament dels Trofeus (H)armonia als tres guardonats entre una llista d’11 finalistes. Es tracta de persones vinculades a la secció de hockey del club que han excel·lit per la seva trajectòria esportiva, per la tasca formativa i la dedicació al hockey.
Toni Broto Sumalla va rebre el màxim reconeixement, l’(H)armonia d’or. Ha protagonitzat una extensa trajectòria com a jugador i entrenador en diferents categories. El jurat va destacar la seva qualitat humana, empatia i compromís.
El trofeu d’argent va ser per a Elsa Sala Vallhonrat en reconeixement de tota una vida vinculada a l’Egara. Ha estat jugadora, entrenadora i delegada, esdevenint una figura destacada en la formació d’esportistes i en el desenvolupament del hockey femení. Des de la banqueta, ha participat en set campionats d’Espanya en cinc temporades i s’ha implicat en els equips de veteranes.
El bronze va recaure en Albert Massaguer Trenchs. Després de defensar la samarreta del primer equip, Massaguer s’ha dedicat a entrenar diferents conjunts del club, tant masculins com femenins. La temporada passada va guanyar la lliga de Divisió d’Honor “B” amb l’Egara 1935, a més del Campionat de Catalunya i la Supercopa Munich. Actualment, forma part de l’”staff” del primer equip masculí.
Cesc Llongueras
El moment més emotiu de la vetllada va ser a l’inici. Cesc Llongueras, que va morir el passat 23 d’agost als 95 anys, va rebre un emotiu homenatge pòstum. Vinculat al Club Egara des del 1946, va ser internacional absolut i campió d’Espanya l’any 1952. Juntament amb Paco Dinarès, va impulsar l’escola de hockey de l’entitat, contribuint a la formació de nombroses generacions de jugadors. El 1989 va rebre el primer Trofeu (H)armonia d’or de la història. En l’homenatge, es va descobrir una placa commemorativa al seu seient habitual de la llotja.