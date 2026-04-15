El San Cristóbal es posa al dia a l’Escala

La jornada pendent que li resta al San Cristóbal es dilucidarà aquest dijous al vespre, a partir de les 20.30 hores. El conjunt parroquial visita a l’Escala per disputar l’encontre corresponent a la 28a jornada de lliga de la Tercera Federació i que es va ajornar en el seu dia per l’avís de possibles ventades a la zona. Els empordanesos, vuitens amb 40 punts, tenen encara possibilitats matemàtiques de classificar-se per al “play-off” d’ascens de categoria, mentre que els de Cristian García, tretzens amb 33 punts, estan a cinc de les places de descens directe, però no poden badar si volen certificar la seva salvació a aquesta divisió una campanya més. L’arbitratge anirà a càrrec del col·legiat barceloní Xavier Montava Baqué.
Per a aquesta cita, el tècnic terrassenc recuperarà al defensa Ricki Calamardo, que va descansar la passada jornada per sanció. No podrà disposar dels lesionats de fa setmanes, el defensa andorrà Joan Cervós i el davanter egarenc Raúl Pérez i tampoc podran participar en aquesta ocasió l’atacant Adrià Alsina, amb molèsties, i el central Raúl Ferrer, que va ser substituït en el minut 16 del darrer partit en el camp del Lleida, per lesió.
Segons Cristian García, entrenador del San Cristóbal, des de l’equip es veu aquest partit com “l’oportunitat per acostar-nos als quaranta punts de la salvació” i també per “sumar més distància” respecte a les places de descens. El tècnic del conjunt parroquial va alertar de les dificultats que pot comportar un matx que preveu “difícil”, en referència clara a la qualitat del rival d’avui, un equip confeccionat per a objectius ambiciosos.
A més, Cristian García també va apuntar com a hàndicap “Les condicions” amb què poden arribar els seus jugadors, no només pel viatge, sinó pel fet que molts hauran treballat durant el dia i hauran de jugar “sense descansar”. Respecte a l’adversari d’avui, va dir que “per a ells pot ser la darrera oportunitat” per apropar-se al “play-off” i va destacar jugadors diferencials com Adri Expósito o Sanku Jabbie.