El San Cristóbal es refà a la represa i suma un punt contra el Tona

El San Cristóbal ha ofert la seva millor cara a la represa i ha acabat empatant en el municipal de Ca n'Anglada davant d'un Tona que s'ha avançat dues vegades en el marcador. Després d'uns primers 45 minuts més irregulars, a la segona meitat, els de Cristian García han superat en moltes facetes als osonencs i, finalment, han sumat un punt que els deixa a cinc de les places de descens directe. La pròxima jornada, diumenge vinent, els parroquials visitaran la FE Grama, en un encontre que està previst que comenci a les 11.45 hores.
El partit ha sigut força igualat en els inicis, tot i que, en el minut 2, els locals han pogut marcar en una bona acció per la banda dreta de Mario Cantí, que ha cedit a Bafode. La rematada del davanter parroquial l'ha aturat el porter del Tona. També ha disposat d'una opció clara el conjunt visitant, en un xut de Roger García que ha salvat el porter Carles Segura amb el peu.
Sureda ho ha provat per als osonencs, però de nou el porter local ha evitat el gol. Bafode també ha tingut una segona ocasió, després de rebre de nou de Mario Cantí, però ha xutat per sobre del travesser davant la sortida del porter Craviotto. Mario Cantí ha xutat un pèl alt una mica més tard i Bafode ha tingut la seva tercera oportunitat després d'un servei d'Àlex Fernández, però ha xutat fora.
El Tona estava jugant amb més criteri, encara que els terrassencs tenien les seves opcions gràcies a algunes pinzellades de qualitat. No obstant això, al San Cristóbal li mancava regularitat. En el temps afegit, i en una jugada molt protestada pels locals que demanaven fora de joc, Sureda ha centrat i Roquet, tot sol, ha establert el 0 a 1 amb què s'ha arribat al descans.
A la segona meitat, Cristian García ha fet entrar a Carlos Olmo i ha disposat un sistema amb tres centrals i dos carrilers que li ha donat resultats. Al quart d'hora de joc, Àlex Fernández han llançat un córner i Bafode, de cap, ha establert l'empat a un. Paul, de cap i després d'una centrada de Salva Torreño, ha rematat de cap a fora. En el minut 66, tanmateix, el Tona s'ha tornat a avançar, en una indecisió defensiva que ha aprofitat Roquet per marcar amb un tir extraordinari que ha superat a Carles Segura.
El San Cristóbal lluny d'abaixar els braços, ha continuat atacant i Mario Cantí ho ha intentat sense èxit. Roquet ha executat una falta que ha aturat Carles Segura i, uns minuts més tard, Jordi Ranera ha rematat de cap al pal en una acció de córner. Mario Cantí ho ha tornat a provar amb un xut que ha tret la defensa i Àlex Fernández, de falta, ha obligat al porter Craviotto a esforçar-se per evitar l'empat.
La igualada ha arribat en el minut 85, en un fora de banda que Mario Cantí ha aconseguit rematar a dins de la porteria visitant. Fins al final, el Tona ha buscat el gol tenint la pilota davant un San Cristóbal que no es rendia i que buscava la contra. Héctor Parrado ha pogut marcar en un tir que ha evitat Craviotto i Roquet, en el temps afegit, ha fet un xut molt ajustat al pal que ha sortit hora.
Pel San Cristóbal han jugat: Carles Segura, Salva Torreño, Max Llovera, Ricki, Paul (Héctor Parrado, m. 70), Àlex Fernández, Hugo García (Guillem, m. 70), Mario Cantí, Marc Río (Carlos Olmo, m. 46), Bafode (Marc Mujal, m. 87) i Konu (Jordi Ranera, m. 57).