El San Cristóbal esgarrapa un punt al temps afegit

En un partit ple d'alternatives en el marcador, el San Cristóbal ha pogut esgarrapar un empat quan semblava que la derrota era segura. Els de Cristian García han sumat un punt en el temps afegit davant d'un notable Manresa, que ha ofert molt bones sensacions, sobretot a la primera meitat. Els parroquials, que han millorat a la represa, ja fa cinc jornades consecutives que no perden. Diumenge que ve, en el primer partit de la segona volta, els egarencs rebran a l'Hospitalet en el municipal de Ca n'Anglada, a partir de les 12 hores.
Els bagencs han començat amb més empenta i trenant millors accions atacants. Matheus, amb una rematada de cap que ha sortit fora després d'un córner, ha sigut el primer a avisar per part dels visitants. El San Cristóbal també ha creat alguna opció, sobretot una que ha rematat massa alt Marc Río. En el minut 21, el Manresa s'ha avançat en el marcador, en un córner que ha tocat Matheus i que Nico Olmedo, de cap, ha creuat a gol.
El 0 a 1 ha esperonat els parroquials i Marc Mujal, amb un xut que ha aturat el porter Pulido i Joan Cervós, que ha pentinat de cap al pal un llançament de falta, han estat a punt d'empatar. Amb aquesta oportunitat per als de Cristian García, s'ha arribat al descans. En els primers minuts de la segona part, el Manresa ha tingut algunes opcions, com un cop de cap de Moha que ha aturat Carles Segura o un xut de Badr que ha sortit fora.
El San Cristóbal, a partir d'aquí, ha passat a dominar la situació i Hugo García i Bafode han xutat a porteria sense èxit. Més tard ho ha provat Ricki de cap i el Manresa ha contestat amb una ocasió de Moha que Max Llovera ha rebutjat a córner. En el minut 66, i en una jugada de Salva Torreño, Bafode ha tocat la pilota, que ha anat a peus de Konu que ha marcat l'empat a un a plaer.
Sense temps per refer-se, el Manresa ha encaixat el 2 a 1, en una pilota en llarg que ha tocat Konu i que ha engaltat Adrià Alsina amb un potent xut, lluny de l'abast del porter del conjunt manresà. Amb el marcador en contra, els visitants han recuperat el comandament del partit i Momoh ha rematat fora per molt poc una jugada d'Aleix Díaz.
En el minut 79, Moha ha empatat, rematant tot sol en el segon pal una bona combinació dels bagencs i, deu minuts més tard, Ayoub ha establert el 2 a 3, rematant de cap una falta en una posició molt còmode. El resultat semblava intocable, però en el temps afegit i en un córner, un defensa visitant ha comès penal per mans i Bafode, enganyant al porter, ha marcat el que ha suposat el 3 a 3 definitiu.
Pel San Cristóbal han jugat: Carles Segura, Salva Torreño, Max Llovera, Ricki (Raúl Pérez, m. 65), Joan Cervós, Hugo García, Raúl Ferrer, Marc Mujal (Adrià Alsina, m. 56), Marc Río (Otero, m. 86), Bafode i Konu (Paul, m. 86).