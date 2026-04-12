El San Cristóbal juga contra el cuer

Diumenge a les 17 hores i en el Camp d’Esports, el San Cristóbal visitarà el Lleida, el cuer de la classificació amb 22 punts, deu menys que els parroquials, que són tretzens.
Cristian García, per a aquesta cita, recupera a Salva Torreño i Marc Río i perd a Ricki, sancionat. “Hem de fer bona la dinàmica de resultats” dels tres últims partits, va assenyalar el tècnic, que va avisar que els lleidatans “són un rival dur, que competeix i que es juga molt a casa seva”.
D’altra banda, el partit de diumenge vinent en el municipal de Ca n’Anglada, contra el Tona, es disputarà a les 19.30 hores. El club, ja que dijous dia 16 hi ha el partit ajornat en el camp de l’Escala, vol que els jugadors tinguin més hores de descans.