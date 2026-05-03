El San Cristóbal no pot distreure’s més

Arriba la penúltima jornada de la lliga regular de la Tercera Federació i el San Cristóbal necessita sumar un triomf que li asseguri la permanència a la categoria una temporada més. El conjunt parroquial rep diumenge a l’Europa “B”, l’equip més en forma del grup, que ha enllaçat sis victòries consecutives. En canvi, els egarencs fa sis jornades que no guanyen, amb un balanç de quatre empats i dues derrotes. Curiosament, el darrer triomf del San Cristóbal va coincidir amb la darrera derrota de l’Europa “B”.
Els de Cristian García són catorzens amb 34 punts, quatre per sobre de les places de descens directes i, per tant, guanyant als graciencs evitarien el descens directe. El tècnic dels terrassencs, per a aquest compromís, recupera a Paul Oulai i Guillem Hernández, sancionats la passada jornada. Continuen de baixa per lesió Raúl Pérez, Raúl Ferrer i Joan Cervós.
L’Europa “B” té 45 punts i té les places de “play-off” d’ascens a cinc punts. Per tant, matemàticament, encara té opcions de classificar-se entre els cinc primers. Les dues últimes jornades, els barcelonins s’han imposat a dos dels favorits, com el Badalona i el Cornellà, que tenen assegurada la seva presència al “play-off” per pujar a la Segona Federació.