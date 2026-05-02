Adeu a la temporada per al Terrassa FC

El Terrassa FC baixarà diumenge a les 12 el teló de la temporada rebent el Reus Reddis en un partit on només els visitants es juguen coses. L’equip que prepara Oriol Alsina vol acomiadar-se dels seus aficionats oferint una bona imatge i derrotant un Reus Reddis que el va derrotar per 3 a 0 en el matx de la primera volta, per bé que la derrota per 3 a 1 encaixada diumenge passat al camp de l’Atlético Baleares el va deixar ja sense cap mena d’opcions de disputar el “play-off” d’ascens”. L’equip acumula dos empats i tres derrotes en les cinc darreres jornades. \r\n\r\nS’espera una nombrosa presència d’aficionats del conjunt del Baix Camp a l’Estadi Olímpic, ja que els reusencs s’estan jugant el “play-off”. Si guanyen el tenen assegurat. En cas contrari, necessitarien replicar el resultat del Barça “B”, que visita al penúltim, un Torrent ja descendit des de fa setmanes.\r\n\r\nEl Terrassa FC afronta aquesta última jornada des de la vuitena posició amb 46 punts (11 victòries, 13 empats i 9 derrotes). Si guanya podria acabar setè i si perd fins i tot desè.\r\n