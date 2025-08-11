El San Cristóbal perd amb el Som Maresme

El San Cristóbal va disputar el seu primer partit de caràcter amistós de la pretemporada i va perdre contra el Som Maresme, que també milita a la Tercera Federació, en el municipal de Ca n'Anglada. Els de Cristian García van caure per 0 a 3 en un partit més equilibrat del que finalment va lluir el marcador. El pròxim compromís dels parroquials serà el pròxim dissabte dia 16 d'agost, de nou a casa, contra el Sant Andreu, equip de la Segona Federació.
La primera meitat va ser més equilibrada i els terrassencs van disposar d'algunes bones opcions que no van saber aprofitar. En una badada defensiva dels locals, en el minut 41, el visitant Carlos Martínez va inaugurar el marcador amb el 0 a 1. A la segona meitat, Cristian García va introduir canvis a l'alineació. El Som Maresme, que dirigeix l'extècnic dels parroquials Oliver Ballabriga, va imposar la seva llei amb dos gols més. L'exjugador de l'Eibar, Manel Beneite, va establir el 0 a 2, en el minut 59 i, Mamau, després d'un llançament de banda, va arrodonir el resultat amb el 0 a 3 final.
El conjunt terrassenc va sortir amb aquest onze inicial: Adrián Tapia a la porteria; defensa de quatre amb Salva Torreño, Max Llovera, Ricki i Joan Cervós; un doble pivot amb Guillem i Àlex Fernández; una línia de tres mitges puntes, amb Mario Cantí, Raúl Pérez i Éric Jiménez; i Konu Kim com a referència en atac. A la represa també van participar: Ayoub, Peke, Carlos Olmo, Marc Ríos, Adrià Alsina, Nil Abellán, Erik Álvarez i Pere.