El Terrassa FC ha de donar una baixa

L’arribada de Sergio Cortés obliga el Terrassa FC a donar una baixa, ja que tenia les fitxes de jugadors sèniors cobertes. El fitxatge de Danou Lourens no es veu afectat per aquesta circumstància, perquè el davanter neerlandès encara és un jugador que està a la categoria sub-23 i, per tant, no computa en aquest apartat. En principi, sembla que serà el centrecampista Ruymán Arteaga qui serà l’escollit per donar-lo de baixa, si bé el club no ha fet cap anunci oficial.
El jugador canari, que va haver de passar pel quiròfan després de patir una fractura al peroné de la cama esquerra el passat mes de novembre en el camp del Barbastro, encara estarà, com a mínim, un parell de mesos per recuperar-se i tornar als terrenys de joc. Per aquest motiu, podria ser l’escollit per deixar espai al nou fitxatge del Terrassa FC amb una baixa federativa. En qualsevol cas, caldria veure en quins termes es podria executar aquesta baixa i si el jugador col·labora, perquè té contracte en vigor.
El Terrassa FC, després de les incorporacions de Sergio Cortés i Dano Lourens, encara podria fer-ne una tercera que, en el cas que fos un jugador sub-23, no afectaria la resta de la plantilla. De moment, només s’ha produït una baixa, la del davanter terrassenc Joaco Peñalver, que va demanar marxar i que s’ha compromès amb el Badalona CF, que milita a la Tercera Federació. Aquest equip també ha fitxat a un exterrassista com és el centrecampista Víctor Morales, que ha tornat després de viure l’experiència a una lliga estrangera, en concret la del Vietnam.
Horari del derbi
D’altra banda, el derbi comarcal entre Terrassa FC i CE Sabadell, corresponent als quarts de final de la Copa Catalunya se celebrarà el pròxim dia 14 de gener del 2026, a partir de les 20 hores. L’encontre es jugarà a l’Estadi Olímpic.
La resta de partits d’aquesta eliminatòria també es disputaran a la mateixa data, si bé encara no s’han fet oficials els horaris d’inici. Es tracta dels enfrontaments NS Camp Joliu-Barça Atlètic, Montañesa-Nàstic de Tarragona i Europa-Andorra.
Abans de tornar a la Copa Catalunya, el conjunt d’Alsina haurà d’afrontar dos compromisos a la lliga. Primer, aquest diumenge a casa, contra el Valencia Mestalla i, després, en l’inici de la segona volta, visitarà l’Andratx.