Pere Amat, de l’Egara, entre els escollits

El jugador del Club Egara Pere Amat serà l’únic representant del hockey sala terrassenc a la Copa d’Europa de seleccions d’aquesta modalitat que se celebrarà a la localitat alemanya de Heidelberg del 8 a l’11 de gener de 2026. El seleccionador espanyol, Fede González, va publicar la llista de dotze integrants del combinat masculí per disputar aquesta competició, de la qual va quedar fora Pere Bautista, també jugador del club del Pla del Bonaire, respecte als seleccionats que van guanyar el IV Nacions d’Ourense.
A més d’Amat, formaran part de l’equip espanyol Ignacio Abajo, César Curiel, Enrique Zorita, Manuel Rodríguez i Diego Palomero, del Club de Campo; Pablo Luna i Ferran Muñoz, del Júnior FC; Pablo Manuel Román i Juan Muñoz, del Sanse Complutense; Manuel Prol, del TSV Mannheim; i Ignacio Cobos, del Royal Uclee.
Triomf a Ourense
En el IV Nacions celebrat a Ourense el passat cap de setmana, les sensacions que va mostrar el combinat masculí van ser força positives, ja que va completar un torneig molt brillant, tant en resultats com en joc, i va confirmar les seves màximes aspiracions en la cita continental. Els de Fede González van començar imposant-se clarament a Itàlia, per 7 a 2, i en el segon compromís van superar a la selecció de Suïssa per 6 a 3.
En el tercer partit a terres gallegues, la selecció espanyola masculina va golejar a plaer al combinat de Portugal, que va caure per 12 a 5. A la final els de Fede González es van trobar al conjunt suís i van aconseguir un triomf contundent, amb un 3 a 7 en el marcador i tancant el torneig amb quatre victòries en quatre encontres i deixant molt bones sensacions en tot moment.
A l’Europeu de Heidelberg, Espanya formarà part del grup B, amb les seleccions d’Alemanya, Suïssa, Bèlgica i Irlanda. En el grup A hi haurà els combinats de Polònia, República Txeca, Àustria, Portugal i Turquia. Els de Fede González debutaran el dia 8 de gener, enfrontant-se amb la selecció suïssa.