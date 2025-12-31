Llistes de Max Caldas per a la preparació de la nova Pro League

El seleccionador masculí de hockey, Max Caldas, ha facilitat les llistes de convocats de cara a l’inici de la preparació per a una nova edició de la Pro League que, en la primera cita, tindrà com a seu el camp de Tarongers, del 2 al 10 de febrer. Abans d’aquest debut, el tècnic argentí del combinat espanyol treballarà amb un grup de 24 jugadors, també a València, amb amistosos programats contra les seleccions del Japó, dels Estats Units i Irlanda.
Entre els escollits per Caldas hi ha nou jugadors locals. Es tracta de Jordi Bonastre i Pepe Cunill, de l’Atlètic; Pere Amat, del Club Egara; Marc Vizcaino i Edu de Ignacio-Simó, del HC Den Bosch; Marc Recasens, del HC Rotterdam; Marc Miralles, del RC Polo; Pol Cabré-Verdiell, de l’Oranje Rood HC; i Xavi Gispert, del Royal Herakles.
Els altres escollits
La resta de seleccionats per a aquesta primera concentració són: Luis Calzado, del SV Kampong; Alejandro Alonso i José María Basterra, del Royald Leopold; Rafael Revilla, Ignacio Abajo i Rafael Vilallonga, del Club de Campo; Borja Lacalle, del Oranje Rood HC; Pablo Manuel Román, del Sanse Complutense; Joaquín Menini, del HC Rotterdam; Nicolás Álvarez, Guillermo Fortuño i Iñaki Zaldúa, del RC Polo; Marc Reyné, del Braxgata; Ignacio Cobos, del Royal Uccle; i Bruno Font, del Júnior FC.
Pablo Monterrubio, del Sanse Complutense, serà reserva, si bé està confirmat per a la segona cita de la Pro League, del 12 al 15 de febrer, a la localitat australiana de Hobart, amb encontres davant dels combinats d’Austràlia i l’Índia. Marc Miralles serà el jugador que no viatjarà en aquesta ocasió. La resta seran els mateixos que participaran en aquesta primera etapa de la competició que es disputarà a València a principis del mes de febrer, amb els Països Baixos i Anglaterra com a adversaris.
La selecció espanyola masculina, que la passada edició de la Pro League va finalitzar a la tercera posició, el que li va atorgar la classificació directa per a la disputa del Mundial, espera, com a mínim, igualar aquesta marca aquest any.