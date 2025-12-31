Vuit jugadores locals per començar a preparar la Pro League

Carlos García Cuenca, seleccionador del combinat femení absolut de hockey, ha facilitat una llista de 27 jugadores per a una concentració prevista del 12 al 16 de gener de 2026 a Madrid, per començar a preparar la pròxima edició de la Pro League, que començarà el mes de febrer a València. En la convocatòria, el tècnic gallec ha triat a vuit jugadores locals. Concretament, són: Mireia Herrero, del Club Egara; Clara Pérez i Sofía Rogoski, de l'Atlètic; Clara Badia, del Mannheimer HC; Laura Bruguera i Estel Petchamé, del RC Polo; Maria Gestí, del Júnior FC; i Marta Segú, del HGC.
La resta de jugadores que participaran en aquesta concentració seran: Berta Agulló, Constanza Admunson, Florencia Admunson, Candela Mejías i María Tello, del Club de Campo; Jone Alba i Luciana Molina, de la Real Sociedad; Patricia Álvarez i Xantal Giné, del RC Polo; Laura Bosch, Berta Serrahima, Laia Vidosa i Teresa Lima, del Júnior; Lucía Jiménez i Paula Jiménez, del Sanse Complutense; i Paula Fernández, del Taburiente. També hi prendran part dues jugadores del grup de projecció com són Ivet Martí, del Júnior FC, i Lidia Paniagua, del Sanse Complutense.