Granados i Sanahuja, a la llista per a un torneig a Trebinje

Els waterpolistes terrassencs Álvaro Granados, jugador del Pro Recco, i Bernat Sanahuja, del Zodiac CN Atlètic-Barceloneta, formen part de la llista de setze jugadors que participaran, del 2 al 7 de gener, en un torneig a Trebinje (Bòsnia i Hercegovina), que servirà de preparació de cara a la disputa del Campionat d'Europa d'aquest esport que se celebrà a Belgrad, del 10 al 25 de gener de 2026.
La resta de jugadors escollits pel seleccionador espanyol masculí, David Martín, són: Unai Aguirre, Unai Biel, Álex Bustos, Biel Gomila, Alberto Munárriz, Marc Valls i Roger Tahull, del Zodiac CN Atlètic-Barceloneta; Óscar Asensio, Sergi Cabanas i Edu Lorrio; del KEIO CN Sabadell; Pol Daura, del CN Barcelona; Miguel de Toro, del Ferencvaros; Marc Larumbe, del CN Marsella; i Fran Valera, del Jadran Herceg Novi.
Al torneig que es disputa a Trebinje, el combinat estatal estarà enquadrat en el grup B, juntament amb les seleccions de Sèrbia i Itàlia, mentre que, en el grup A, competiran les seleccions d'Hongria, Grècia i França.