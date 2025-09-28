El San Cristóbal remunta i obté la seva primera victòria

Primer triomf a la lliga d'un San Cristóbal que ha remuntat un gol en contra a la represa, amb dues dianes en dos minuts. Els de Cristian García, en un partit poc vistós i amb poques oportunitats per marcar, han sabut reaccionar per sumar tres punts que el situen a la dotzena posició de la classificació. El pròxim compromís de l'equip parroquial serà el pròxim diumenge, a partir de les 12 hores, en el camp de la Montañesa.
Els terrassencs han començat amb ganes i amb la intenció d'arribar a l'àrea contrària amb perill. En el minut 13, Raúl Ferrer ha rematat de cap al travesser de la porteria del Cerdanyola una falta executada per Àlex Fernández, que abans del descans ha hagut de retirar-se per unes molèsties. En el minut 18, els visitants han aconseguit el 0 a 1, en una falta que ha rematat Javi López.
Carles Segura ha rebutjat la pilota en primera instància. El refús del porter local l'ha caçat Montalbán que no ha perdonat. El San Cristóbal ha reaccionat bé, però tot i que ha dominat, no ha pogut crear bones oportunitats de gol, llevat d'una acció de Raúl Pérez que Mario Cantí no ha sabut resoldre i la defensa ha allunyat la pilota.
En el segon temps, els de Cristian García han tornat a la càrrega. Mario Cantí ha xutat fora un servei de Konu i, poc després, el davanter sud-coreà ha xutat després d'una acció personal, però el porter visitant ha refusat amb dificultats. Bafode ha xutat fora abans de ser el protagonista de la millor jugada fins llavors.
L'extrem esquerre ha entrat pel seu cantó de l'atac i ha servit en safata a Marc Río que, amb tot a favor, ha rematat fora. Ha replicat el Cerdanyola amb un tir d'Abde que s'ha perdut per la línia de fons. Ha sigut el preàmbul del primer gol dels parroquials, en el minut 77, en una jugada particular de Bafode que, amb un xut ajustat, ha marcat l'empat a un.
Sense temps per a res, els de Cristian García han tornat a batre a Álex Baño, dos minuts més tard de l'1 a 1, després d'una centrada d'Éric Jiménez que Konu ha desviat de cap al fons de la xarxa de la porteria visitant. Amb el partit a favor, els parroquials han sabut contenir les intencions del Cerdanyola per empatar i han conservat la seva renda sense complicacions.
Pel San Cristóbal han jugat: Carles Segura, Ayoub, Raúl Ferrer (Carlos Olmo, m. 58), Ricki, Joan Cervós, Guillem, Àlex Fernández (Max Llovera, m. 40), Raúl Pérez (Éric Jiménez, m. 58), Mario Cantí (Marc Río, m. 58), Bafode (Otero, m. 82) i Konu.